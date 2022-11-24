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    Murat Kurum, depremde hasar gören evleri inceledi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 5.9'luk deprem sonrası hasar alan binaları inceleyip, vatandaşların taleplerini dinledi.
    • 24.11.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 14:57
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    Murat Kurum, depremde hasar gören evleri inceledi

    Düzce'nin Gökyaka ilçesinde yaşanan 5.9'luk depremin izleri, bazı binalarda görüldü.

    Derinliği 6,81 kilometre olarak ölçülen depremde, birçok binada hasar oluştu.

    Depremzedelere ziyaret

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise deprem bölgesine geldi.

    Gümüşova Hükümet Konağı'nda muhtarlarla bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra Gümüşova ilçesine bağlı Kıyıköy'e geçti.

    Murat Kurum, depremde hasar gören evleri inceledi #1

    Hasarlı evleri inceledi

    Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, Kıyıköy ve Kışla köylerinde hasarlı evlerde incelemelerde bulundu.

    Kışla köyünde evi ağır hasar gören Hasan Yak'a konteyner temini için yetkililere talimat veren Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

    Bakan Kurum'a; AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan eşlik etti.

    Murat Kurum, depremde hasar gören evleri inceledi #2

    Murat Kurum, depremde hasar gören evleri inceledi #3

    Murat Kurum, depremde hasar gören evleri inceledi #4

    Murat Kurum, depremde hasar gören evleri inceledi #5

    Murat Kurum, depremde hasar gören evleri inceledi #6

    Murat Kurum, depremde hasar gören evleri inceledi #7

    Murat Kurum, depremde hasar gören evleri inceledi #8


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