Murat Kurum duyurdu: Hasar tespit çalışmalarını tamamladık

Balıkesir, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik bir depremle sallandı.

Merkez üssü Sındırgı olan depremde, 1 kişi hayatını kaybetti.

Depremin hemen ardından başlayan hasar tespit çalışmalarında da sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının dün itibarıyla tamamlandığını ve Sındırgı’daki bütün evlerin tarandığını duyurdu.

"HASAR TESİPT ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK"

Bakan Kurum, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"TOPLAM 729 BİNA AĞIR HASARLI VEYA YIKIK OLARAK TESPİT EDİLDİ"

Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.