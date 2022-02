Murat Kurum: Gökyüzünü çocuklarımıza doğal haliyle teslim edelim

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, 'Bize emanet edilen masmavi gökyüzünü, bereketli toprağı, biz de çocuklarımıza, atalarımızın bize sunduğu gibi en doğal haliyle teslim edelim' dedi.

Konya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 21 Şubat'ta başlatılan, yurt içinden ve dışından 1000'i aşkın bilim insanı, bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı 'İklim Şurası' sona erdi.

Kapanış törenine katılan Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim tünelinden fotoğraf sergisine, panellerden söyleşilere 10 binin üstünde kişinin katıldığı 26 farklı etkinlikle Türkiye'nin katılımcı sayısı bakımından en kalabalık zirvesi olduğunu belirtti.

"7 AYRI KOMİSYONUMUZ ÇALIŞMALARINI BAŞARIYLA TAMAMLADI"

Bakan Kurum, şuranın başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, şunları söyledi: "İklim Şurası çalışmalarımıza 1000'i aşkın hocamızın katılımıyla 27 Aralık 2021'de çevrim içi toplantılarla başladık. 5 gün süren şuramızda; Yeşil Kalkınma ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ve ulusal katkı beyanımızın düzenlenmesine ilişkin bilimsel müzakereler yürüttük. Bir yandan ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak konular konuşulurken, diğer yandan sera gazı azaltımını tüm sektörlerde sağlamak, iklim değişikliğine uyum politikalarını belirlemek, bilim ve teknoloji, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve sosyal politikalar gibi başlıkları masaya yatıran 7 ayrı komisyonumuz çalışmalarını son derece başarılı bir şekilde tamamladı.

"ZENGİN İÇERİKLERLE PANELLERİMİZİ DÜZENLEDİK"

Bu çalışmaların yanı sıra; alanında uzman yerli ve yabancı isimlerle 'Paris İklim Anlaşması ve İklim Rejiminde Uluslararası Süreç', 'Yeşil Politika, Bilim ve Teknoloji, Uluslararası Finansman', 'İlk Kim Değişiyor', 'Yerelde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi', 'Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm' başlıkları altında son derece zengin içeriklerle panellerimizi düzenledik. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcilerinin, dünya iklim politikaları üzerine gerçekleştirdikleri söyleşiler, dikkatle takip edildi.





"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜCADELESİNİ SİYASET ÜSTÜ ANLAYIŞLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Sporcu, sanatçı ve televizyon dünyasından misafirlerimizin panelleri halkımızdan büyük ilgi gördü, beğeni topladı. Bütün üniversitelerimizin katkı verdiği, ortak aklı devreye alan, istişare mekanizmasını çok kararlı bir şekilde sürdüren şuramızda; iklim değişikliği ile mücadeleyi siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirdik.''

"SUYUN VERİMLİ KULLANILMASI BELİRLEYİCİ BELGE OLACAK"

Bakan Kurum, İklim Şurası Sonuç Bildirgesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirterek, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletimize ilan edilecek sonuç bildirgemiz; yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve fosil yakıtların azaltılması için bir yol haritası olacak. Alternatif yakıtları ve akıllı ulaşım sistemleriyle ülkemizde; temiz ulaşım ağını yaygınlaştırmak için bizlere bir plan sunacak. Sanayide sürdürülebilir üretim ve tüketim sistemlerinin, alternatif emisyon azaltım yöntemlerinin uygulanması için bir kılavuz olacak. Suyun verimli kullanılması, iklim dostu akıllı tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde belirleyici bir belge olacak.

"ÇALIŞMALARIMIZ DÜNYA İÇİN REFERANS OLACAK"

İklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı tehlike, risk yönetimi, sigorta ve finans sistemlerinin güçlendirilmesi; doğal alanların korunması, bozulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesine yönelik çözümler için bir başvuru kaynağı olacak. Düşük karbonlu üretime ulaşmak için karbon tutma teknolojilerinin, enerji verimliliği sağlayan yüksek performanslı inovatif malzeme tasarımlarının geliştirilmesi için akademimize, iş dünyamıza bir yöntem sunacak. Yerel yönetimlerin iklim değişikliği uygulama ve sorumlulukları, kentsel altyapı planlaması, sürdürülebilir ve dirençli kent tasarımı için zengin bir öngörüyü ortaya koyacak. Adil geçiş sürecinde; ele alınması gereken sektörlerin belirlenmesi ve yeni, sürdürülebilir, adil ve eşitlikçi bir geçiş sürecinin temini için destek mekanizmaları geliştirilmesine katkı sağlayacak. 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Ulusal Yeşil Finans Stratejisi'nin oluşturulması ve ulusal yeşil taksonomi mevzuatının geliştirilmesinde yol gösterici olacak. Emisyon Ticaret Sistemi'nin uygulama takvimi için bir öncü kaynak olacak. İnanıyorum ki bu çalışmalarımız, bütün dünya için birer referans olacak."

"TÜRKİYE BÜTÜN KESİMLERİYLE BAŞARILI OLMAKTA KARARLIDIR"

Bakan Kurum, İklim Şurası Sonuç Bildirgesi'nin, Türkiye'nin sözünü yükselterek, etkisini küresel düzeyde hissettireceğini belirtti. Kurum, "Türkiye'nin yeşil kalkınma yolunda liderliğini hızlandıracak, inancını pekiştirecektir. Buradan hareketle ifade etmek isterim ki; iklim krizini aynı zamanda bir kalkınma meselesi de olarak gören Türkiye, 7'den 70'e bütün kesimleriyle bu mücadelede başarılı olmakta kararlıdır. İklim değişikliğiyle hem mücadele etmeli hem de uyum sağlamalıyız. Bu uyumu, günübirlik bir aksiyon olarak değil; baştan başa bir yaşam kültürü, bir davranış biçimine dönüştürmeliyiz." şeklinde konuştu.

"EN ÜCRADAKİ İNSANIMIZ DUYANA KADAR GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEMELİYİZ"

İklim değişikliği seferberliği çağrısında da bulunan Bakan Kurum, "Sadece her şey yolunda giderken değil; kötü gittiğinde de hayat tarzımızı sürdürülebilir kılmalıyız. İnsanlığı daha adil bir dünyaya, iklim değişikliği seferberliğine çağırıyoruz. Bu çağrımızı; en ücradaki insanımız duyana kadar asla gündemden düşürmemeliyiz. Tüm dünyada her 100 gıdadan 33'ü çöpe gitmektedir. Halbuki bugün dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele etmektedir. Bu da 821 milyon insanın her gece yatağına aç girmesi demektir. Halbuki israf edilen gıdanın 3'te 1'i, dünyadaki tüm aç insanları doyurmaya yetmektedir. Bu felaketi durdurmak için; tasarrufu ilke edinen, israftan kaçınan işlerden yana tavır koyacağız." dedi. ​

"EMANET EDİLEN GÖKYÜZÜNÜ ÇOCUKLARIMIZA EN DOĞAL HALİYLE TESLİM EDELİM"

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstiyoruz ki bize emanet edilen masmavi gökyüzünü, bereketli toprağı, turkuaz denizleri, biz de çocuklarımıza, atalarımızın bize sunduğu gibi en doğal haliyle teslim edelim. Çocuklarımız yemyeşil ormanlarla, mavi gökyüzünün buluştuğu şehirlerde yaşasın istiyoruz. Onlara bırakacağımız en büyük miras; doğal kaynakları korunmuş, yemyeşil bir doğa, muhteşem güzellikleriyle bir ülke, tertemiz bir dünyadır. Çocukların; savaş uçaklarına değil, uçurtmalara baktığı tertemiz bir gökyüzüdür. Çocukların güzel bir çevrede, bombalarla değil; topaçlarla, bisikletlerle, bebeklerle huzur içinde oynadığı bir yeryüzüdür.

Çocuklarımızın istikbalini merkeze alan; bunun için, ortak akla ve cumhura başvuran, her kesimden insana kulak vererek şeffaf ve katılımcı bir anlayışla bilgiyi demokratikleştiren ve milletimize açan şuramızın varlık nedeni budur. Bu duygularla 76’sı öncelikli olmak üzere 217 karara imza atan komisyon başkan ve üyelerimize; yolumuzu aydınlatan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum.''