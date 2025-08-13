Murat Kurum: Hedefimiz konutları 1 yıl içinde tamamlayıp teslim etmek

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin ilk anından itibaren afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

AFET BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlık bu kapsamda depremden etkilenen tüm noktalarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştirerek, orta ve ağır hasarlı binaları belirledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin ardından Sındırgı ilçe merkezinde ve Kertil ile Alacaatlı köylerinde incelemelerde bulundu.

"DEVLETİMİZİN VAR OLDUĞUNU İNSANLAR GÖRDÜ"

İlk olarak ilçe merkezinde vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, "Biz büyük afetleri, badireleri birbirimizden destek alarak aştık. Burada da aşacağız, hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız." ifadesini kullandı.

Bir vatandaş da Bakan Kurum'a, "İyi ki devletimiz var. Devletimizin var olduğunu insanlar gördü." diyerek teşekkür etti.

"SİZLERİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Daha sonra Kertil köyünü ziyaret eden Bakan Kurum, köyde 29 yapının hasar gördüğünü açıkladı.

24 konteyner talebinin kısa sürede karşılanacağını belirten Kurum, "Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." dedi.

Bakan Kurum, köyde bir cami ve cami lojmanının da inşa edileceğini söyledi.

"KÖYÜN TAMAMINDA HASAR TESPİTİ YAPILDI"

Ardından Alacaatlı köyüne geçen Kurum, konteynerlerin kurulduğu bölgeyi inceledi. Köyde 52 konutun ağır hasarlı olduğunu belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, jandarmamızla, emniyetimizle, belediyemizle birlikte Sındırgı'nın yanındayız. Bu köyün tamamında hasar tespiti yapıldı. AFAD hak sahipliği çalışması yapacak. Tabii bir taraftan bunları yaparken bir taraftan da vatandaşlarımız için konteynerlerimizi köyümüze getirdik. Bu süreçte evler yapılana kadar vatandaşımız ister konteynerde kalabilir, isterse kira yardımından faydalanabilir. Bu tercih, sizin tercihiniz.

"1,5 AY SONRA İNŞAATLARIMIZ BAŞLAYACAK"

Bakan Kurum, zeminin durumuna göre konutların bir bölümünün yerinde bir bölümünün de belirlenecek yakın bölgelerde TOKİ tarafından inşa edilebileceğine dikkat çekti. Kurum, yeni konutların inşasının 1,5 ay sonra başlayacağını açıklayarak, şunları söyledi:

Bakanlık olarak Sındırgı'nın bütün köylerinde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde yapacağız. Yerinde yapamadığımızı hemen köyün yanında Hazine arsası var, orada TOKİ Başkanlığımızla yapacağız. Yaklaşık 1,5 ay sonra inşallah inşaatlarımız başlayacak ve hedefimiz 1 yıl içerisinde de tamamlayıp sizlere teslim etmek.

"HEPSİNİN ÜSTESİNDEN BERABER GELECEĞİZ"

Bakan Kurum, köydeki incelemeleri sırasında evleri hasar gören Şükriye ve Ekrem Evren çiftinin konteynerini ziyaret etti.

Şükriye Evren, gözyaşları içinde Bakan Kurum'a destekleri için teşekkür ederek, "Allah sizden bin kere razı olsun. 72 yaşındayım bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedim. Kimseler yaşamasın, çok zor." dedi.

Bakan Kurum ise "Hiç üzülme tamam mı? Hepsinin üstesinden beraber geleceğiz. Devletimiz güçlü. Bu devlet Maraş'ta yaptı, Malatya'da yaptı. Yine yapacağız." diyerek Şükriye Evren'i teselli etti.