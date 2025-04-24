Murat Kurum: İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir

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İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin artçıları sürüyor.

Yaşanan büyük panikten sonra saha tarama çalışmaları devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.

Depreme ilişkin verileri paylaşan Kurum, afete hazırlık konusuna dikkat çekti.

Bakan Kurum, deprem konusunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

"DEPREM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul için her saniye değerli. Çünkü vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi, bir milli güvenlik meselesidir.

Bir seferberlik anlayışı göstermemiz gereken bir konudur.

İstanbullu kardeşlerimiz, hepimizden siyaseti, politikayı bir yana bırakıp acilen bu işe odaklanmasını hepimizden beklemektedir.

"SİYASETE VE POLEMİĞE YER YOK"

16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde, siyasete ve polemiğe yer yoktur. Burada siyaset olmaz, polemik yapılmaz.

Güçlü sağlıklı bir şekilde İstanbul'da yaşamayı hak eden milyonlara karşı hep birlikte el ele vermenin zamanıdır.

"BUGÜNÜN İHMALİ YARININ FELAKETİ OLUR"

İstanbul'da bugünün ihmali yarının felaketi olur. Daha geç kalırsak da kaybımız çok büyük olur. Çok şükür ufak hasarlarla bu depremi atlatıyoruz.

İstanbul'da yaşamak ne kadar güzelse, ne kadar ayrıcalıklıysa onu korumak onu sağlamlaştırmak da o kadar kıymetli bir vazifedir. Hepimizin vazifesidir.

Gelin bugün hep birlikte el ele verelim siyaseti, polemiği bir tarafa koyalım ve İstanbul'un dönüşümü için bu seferberliği başlatalım."