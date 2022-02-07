Murat Kurum: Üsküdar'da hasar tespit çalışması başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'daki patlamanın ardından 6 binanın tahliye edildiğini ve hasar tespit çalışmalarının da başladığını duyurdu.

Üsküdar bugün şiddeti bir patlama ile sarsıldı.

Valide Atik Mahallesi Toptaşı Meydanı Sokağı’nda 4 katlı binanın en üst katında, doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

4 kişinin yaralandığı patlamanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler yaralılara müdahale ederken güvenlik önlemleri kapsamında 5 bina da boşaltıldı.

Bölgedeki çalışmalar devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kurum, hasar tespit çalışmalarının da başladığını duyurdu.

Kurum, "İstanbul Üsküdar’da bir binada gerçekleşen patlama nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 bina tahliye edilmiş olup İl Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespitine başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.