Murat Kurum'dan 9 maddelik eylem planı: Gerekli tüm adımları atacağız

Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede hem ulusal hem uluslararası düzeyde somut adımlar atıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Başkanı olarak görevlendirildi.

İLK RESMİ MEKTUBU GÖNDERDİ

BM Genel Sekreterliği ve taraf ülkelere ilk resmi mektubunu gönderen Kurum, iklim eyleminin uygulama odaklı, kapsayıcı ve somut sonuçlar üreten bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kurum, aynı zamanda Paris Anlaşması'nın hedeflerini hızlandırmak ve iklim finansmanını güçlendirmek için uluslararası diyalog ve uzlaşı çağrılarını sürdürüyor.

"PARİS ANLAŞMASINA GÜÇLÜ DESTEK VERİLMELİ"

Kurum son olarak Berlin Petersburg İklim Diyaloğu Açılışı'nda yaptığı konuşmada Paris Anlaşması’na ilişkin net bir mesaj verdi.

Kurum, "Paris Anlaşması’na güçlü destek verilmeli." dedi.

9 MADDELİK EYLEM PLANI: GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ

Kurum, çevresel sorunlara yönelik hazırlanan 9 maddelik eylem planına ilişkin önemli açıklamalarda da bulundu.

Planın hem bilimsel veriler hem de sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandığını vurgulayan Kurum, söz konusu planın özellikle çevresel bozulmaların önüne geçmeyi ve doğal kaynakları korumayı hedeflediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bilim insanlarımız ve ilgili kurumlarımızla birlikte çalışarak yol haritamızı belirledik. Gerekli tüm adımları kararlılıkla atacağız."

Bakan Kurum'un aktardığı, 9 maddelik planın öne çıkan başlıkları ise şunlar:

Hazırlanan eylem planı kapsamında;

-Döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için sıfır atık yaklaşımları,

-Herkes için sürdürülebilir ve güvenli enerji sağlamak için temiz enerji,

-İklim hedeflerine ve sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmaya yardımcı olacak endüstriyel dekarbonizasyon,

-Kıyı ve deniz ekosistemlerini korumak için okyanuslar ve denizler,

-Gıda sistemlerinin acil dönüşümünü sağlamak için gıda güvenliği,

-Çiftçiler için dirençli bir gelecek inşa etmek için sürdürülebilir tarım uygulamaları,

-Herkes için güvenli ve yaşanabilir yerleşim alanlarını sağlamak adına iklime dirençli şehirler,

-Gençlerin enerji ve tutkularından en iyi şekilde yararlanmak için ‘gençlik katılımı’,

-İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve arazi bozunumu arasında sinerji oluşturmak için sektörler arası eylemler.

KAPSAMLI İZLEME VE DENETİM SÜRECİ YÜRÜTÜLECEK

Plan çerçevesinde özellikle su kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını ifade eden Kurum, göl ve su havzalarında temizlik faaliyetlerinin artırılacağı kaydetti.

Kurum, ayrıca ilgili kurumların koordinasyonunda kapsamlı bir izleme ve denetim sürecinin yürütüleceği bildirdi.

"EKOLOJİK DENGEYİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Kurum, çevre politikalarının artık sadece yerel değil küresel bir mesele olduğuna dikkat çekerek, iklim değişikliğinin etkilerine karşı somut ve kararlı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"İklim değişikliği ve çevresel sorunlar artık bir tercih değil, zorunluluktur. Doğayı koruyan, suyu yöneten ve sürdürülebilir üretim yapan ülkeler geleceğin belirleyicisi olacaktır."

UYGULAMA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Eylem planının sadece kısa vadeli değil uzun vadeli sonuçlar hedeflediğini belirten Kurum, sürecin ilgili tüm kurumlarla birlikte yürütüleceğini ve uygulamaların sahada titizlikle takip edileceğini vurguladı.

"KURAKLIK YILDA 300 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ZARAR YOL AÇIYOR"

Kurum'un açıklamalarında öne çıkan satır başları şunlar:

"Küresel krizler, küresel enerji piyasalarını, kurallara dayalı çok taraflılığı da maalesef derinden etkileniyor. İklim krizi de ağır sonuçlarıyla birlikte bu krizlere eşlik ediyor. Kuraklık yılda 300 milyar dolardan fazla zarara yol açıyor. Yükselen deniz seviyeleri Akdeniz çevresindeki kıyılarının yüzde 30'unu aşındırıyor."

"ENERJİ ÇEŞİTLİLİĞİNİ DESTEKLEMEK, TEMİZ KALKINMA DEMEK"

"Enerji sistemlerinde son 4 yıl içinde maalesef 2 kez kriz yaşanıyor. Dubai'de koşullar doğrultusunda alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyacın önemini vurguladık. Enerji çeşitliliğini desteklemek istikrar, direnç ve temiz kalkınma demek."

"2030'A KADAR TÜRKİYE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE 20 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ"

Türkiye son 10 yılda yenilenebilir enerji verimliliğini 3 katına çıkardı ve 10 milyar dolar yatırım yaptı. 2022 krizinden bu yana Avrupa ülkelerinden daha fazla enerji depoladı.



2030 yılına kadar Türkiye enerji verimliliğine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz.

"PARİS ANLAŞMASI'NA VERİLEN DESTEĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Ülkelerin COP31'in temel gerekliliklerini yerine getirmelerini sağlamak istiyoruz.



Beklentimiz ülkelerin 2 yıllık şeffaflık raporunu sunmalarıdır.



Bildiğim kadarıyla 43 ülke henüz sunmadı.



Birleşmiş Milletler iklim fonlarının güçlü bir şekilde yenilenmesine ihtiyaç duyuyoruz. Adaptasyon için imtiyazlı ve hibe bazlı ihtiyaç duyuyorlar.



Yeşil iklim fonunun bu yılki ikmal turu kritik önemde olacak.



Paris Anlaşması'na verilen desteğin somut adımlarla güçlendirilmesi gerekiyor.