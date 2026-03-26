MÜSİAD'ın eski başkanı Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Emniyet güçleri mali operasyonlarını sürdürüyor...

MÜSİAD eski başkanı ve AK Parti eski milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

İşlemin, mali suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapıldığı belirtildi.

Gözaltı işleminin ardından Bayramoğlu'nun özel bir ekip eşliğinde İstanbul'a götürüldüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

Bayramoğlu, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada savcılığa ifade veren Bayramoğlu, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklandı.

USÜLSÜZ ALIM SATIM İDDİASI

Bayramoğlu'nun gözaltı kararının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunması üzerine bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin usulsüz şekilde banka hesaplarıyla izinsiz ve kaldıraçlı alım satım yaptığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında alındığı öğrenildi.