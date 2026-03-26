Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'ın ilk ifadesi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga..

Dün sabah saatlerinde iş insanı ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gibi isimlerin bulunduğu 14 isim gözaltına alındı.

Oyuncu Hande Erçel ve Kaan Mellart yurtdışında bulundukları için haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanırken, ifadeleri tamamlanan Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlardan manken Didem Soydan'ın savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı.

"ARA ARA TÜTÜN İÇERİM"

İfadesinde uyuşturucu kullanmadığını belirten Soydan, şu ifadeleri kullandı:

Ben hayatımın hiç bir döneminde uyuşturucu kullanmadım ancak ben pandemiden bu yana doğal sigara tütünü kullanmaya başladım ara ara tütün içerim, yaklaşık 20 gün önce yani 09/03/2026 tarihinde Fransa ülkesine bir defile için gittiğimde defile sonrasında diğer manken arkadaşlara tütünlerinin olup olmadığını sordum, arkadaşlarımdan birisi elindeki sarılı sigarayı bana uzattı ben bundan bir sefer çektim ve bunun tütün olmadığını anladım.

"BİR NEFES YANLIŞLIKLA ÇEKMİŞ OLDUM"

Bunun üzerine hemen yabancı uyruklu manken arkadaşıma dönerek istediğim şeyin bu olmadığını söyledim, sanırım bu arkadaşımın elindeki şey esrardı, ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum, bunun dışında herhangi bir uyuşturucu içmişliğim olmamıştır. Dediğim gibi eğer anlattığım olaydaki madde uyuşturucu ise burada bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum.

"TELEFONUM İNCELENDİĞİNDE DURUM ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Hakkımda uyuşturucu madde kullandığım söylenmiş ise de, ben uyuşturucu madde kullanmadığımı yukarıda açıkladım, benim ifadede geçen diğer olaylarla ilgili bir bilgim yoktur, ifade de geçen bu isimlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını da bilmiyorum, zaten anladığım kadarıyla bu şahsın beyanı da doğrudan bir görgü değil bir duyuma dayalıdır, nitekim HTS kayıtları, yine BAZ kayıtlarından konum bilgileri ayrıca kendi rızam ile vermiş olduğum telefonum incelendiğinde durum ortaya çıkacaktır. Son olarak suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum, uyuşturucu madde kullanmadım.