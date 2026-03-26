Türkiye - Romanya maçı öncesinde koreografi: Aynı ruh, aynı hava

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşı karşıya geliyor.

Bu önemli müsabakanın biletleri çıktığı anda tükenmişti.

Taraftarlar, yurt dışından ve Türkiye’nin farklı şehirlerden milli takıma destek olmak için İstanbul’a geldi.

MİLLİ MAÇ ÖNCESİ KOREOGRAFİ

Tribünlerde bu maça özel koreografi yapıldı.

'Aynı ruh, aynı hava' pankartlarıyla birlikte 2002 Dünya Kupası'ndaki milli takım kadrosu ile şimdiki milli futbolcuların yer aldığı iki ayrı görsel yapıldı.

Koreografi gerçekleştirilirken de statta şarkıcı Tarkan'ın 'Bir oluruz yolunda' şarkısı çaldı.

MEHTERAN TAKIMI SAHA KENARINDA

Bu karşılaşmaya özel saha kenarında Mehteran Takımı yer aldı.

Müsabaka öncesinde Mehteran Takımı, Mehter Marşı çalarak futbolculara destek verirken, taraftarları da coşturdu.

DÜNYA KUPASI YOLU

Milliler turu geçmesi durumunda play-off turu finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, Romanya'ya mağlup olursa Slovakya - Kosova müsabakasının kaybedeniyle hazırlık maçı yapacak.

Milliler, FIFA Dünya Kupası bileti alırsa D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.