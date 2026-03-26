Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Hakan ve Kerim Sabancı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Dün sabah saatlerinde iş insanı ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gibi isimlerin bulunduğu 14 isim gözaltına alındı.

Oyuncu Hande Erçel ve Kaan Mellart yurtdışında bulundukları için haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

4 İSİM TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklanırken Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Savcılık ifadeleri alınan Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan ise yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SABANCI KARDEŞLERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adli kontrolle serbest bırakılan isimlerden biri olan iş insanı Hakan Sabancı ike Kerim Sabancı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İki kardeş de ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

"UYUŞTURUCU KULLANILAN ORTAMLARDA BULUNMADIM"

Hakan Sabancı ifadesinde "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım.

Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadım" dedi.

"AYGÜN AYDIN BENİ TAKINTI HALİNE GETİREN KİŞİDİR"

Kendisine sorulan Aygün Aydın sorusuna da yanıt veren Sabancı, şunları kaydetti:

Aygün Aydın isimli kişi geçmişte bir kez gördüğüm daha sonradan beni takıntı haline getiren hatta hakkında uzaklaştırma kararı aldığım ve bunu ihlal etmesi nedeniyle hapisle tazyik edilen bir kişidir.



Hakkımda söyledikleri, etrafta konuşulanlar bundan dolayı iftiradır. Benim bu kişiyle uyuşturucu madde kullanmam kesinlikle iftiradır.

"BEBEK OTEL'E GİTMİŞLİĞİM VARDIR"

Sabacı'ya ayrıca Aygün Aydın 19 Şubat 2026 tarihinde söylediği "Hakan Sabancı iki kez yanımda kokain kullandı, hatta bir keresinde Bebek Otel'de bulunan roofta yanımda uyuşturucu madde kullandığını bizzat gördüm. Kokain kullanırdı. Bebek Otel çalışanlarının bundan haberinin olmamasının imkanı yoktur. Orada bulunan kişilerden de bu gizlenmiyordu."şeklindeki ifadesi soruldu.

Bu beyanı kabul etmiyorum diyen Hakan Sabancı, "Geçmişte Bebek Otel’e gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle Bebek Otel’e gitmedim hatta bu kişiyle hiçbir yere gitmedim" dedi.

"AYGÜN AYDIN İLE YALIDA GÖRÜŞTÜM AMA UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Aygün Aydın’ın "Bir keresinde de kendilerinin Kanlıca da bulunan yalısının orta katında Hakan Sabancı'nın kokain kullandığına şahit oldum. Kendisinin kontrol problemleri vardır, karışmaktan çekiniyordum." dediği ifadesine ise, "Sormuş olduğunuz kişiyle bir kez ikametimde buluştum. Buluşmamız orta katta oldu ancak kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım." dedi.

"MARCUS’U TANIMIYORUM"

Aygün Aydın" Şevval Şahin'in sevgilisi olan Marcus, Hakan Sabancı ve arkadaşlarına kadın getirir..." iddialarına da yanıt veren Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

Bu beyanı kabul etmiyorum. Bu kişiyle hiçbir zaman iletişimim olmamıştır. Kendisini ismen bilirim.

"KASIM GARİPOĞLU’NUN PARTİLERİNE HİÇ KATILMADIM"

İsmail Ahmet Akçay’ın ve Ferhat Yalçın’ın "Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Deren Talu, Şeyma Subaşı bu partilere katılırdı" ifadesi sorusuna ise "Sormuş olduğunuz Kasım Garipoğlu isimli kişinin evinde düzenlemiş olduğu eğlence partilerine hiç katılmadım. Sormuş olduğunuz listede ismimin bulunması davetten dolayıdır, benim buraya gitmişliğim yoktur. Bu liste davet listesidir. Kendisi benim arkadaşım da değildir." yanıtını verdi.

HANDE ERÇEL'İ SAVUNDU

İfadesinin devamında ise, beyanları kabul etmediğini söyleyerek, "Hande Erçel isimli kişiyi tanırım.

Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır" dedi.

KERİM SABANCI: HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE KULLANMADIM

Kerim sabancı da ifadesinde iddiaları reddederek "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım.

Bu kişilerden Mert Ayaydın ve İbrahim Barut isimli kişileri tanıyorum. Bu kişiler benim yakın arkadaşlarımdır." dedi.

"KASIM GARİPOĞLU'NUN EV PARTİSİNE BİR DEFA KATILDIM"

Kardeşinin aksine Kasım Garipoğlu'nun yanında bulunduğunu ifade eden Sabancı, "Bu kişilerden Mert Ayaydın ile bir keresinde Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenmiş olan eğlence partisine Mert Ayaydın'ın daveti üzerine katıldım 2025 yılı Ekim ayı sonu olmalı.

Benim bu partiye katılmamın sebebi ünlü bir Dj'in performans gösterecek olmasıydı." şeklinde konuştu.

"KARANLIKTAN DOLAYI KİMLERİN OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Burada herhangi bir yasadışılık ile karşılaşmadığını vurgulayan Kerim Sabancı, "Buraya biz deniz taksi ile gittik. Yaklaşık olarak 2 saat burada kaldım. Herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. İçerideki ortamı anlatacak olursam, içerinin yüksek sesli müzik eşliğinde insanlar eğleniyordu.

Ortamın karanlık olmasından dolayı içeride kimlerin olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ancak buradan Dj performansının bitmesinin ardından ayrıldım. Sormuş olduğunuz diğer odalarda ne olduğunu bilmiyorum. Diyeceklerim bundan ibarettir dedi." sözlerine yer verdi.