Türkiye - Romanya - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: TÜRKİYE 0-0 ROMANYA

48' İsmail uzaklardan şut çekti ama top direkt olarak yandan dışarıya gitti.

47' İsmail ön alanda bastı ama hakem Letexier faul düdüğünü çaldı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Türkiye 0-0 Romanya

45' Kaleci Radu yine uzun oynadı Samet'in müdahalesi rakibin önüne düştü.

44' Samet'in hava savunmasında dokunamadığı top Romanyalı futbolcunun önüne düştü ama kontrol edemedi ve auta gitti.

43' Arda savunma arkasındaki Kerem'i düşündü ama top çok hızlı kaldı ve sonrasında ofsayt bayrağı havaya kalktı.

42' Ferdi ve Arda istediği gibi anlaşamadı top direkt olarak dışarıya gitti.

41' Abdülkerim ileriye çıkarak orta denedi, Romanya savunması uzaklaştırdı.

40' Hakan sağ kanattaki Barış Alper'e uzun pas gönderdi ama Romanya savunması yine hızlı bir şekilde geri döndü.

39' Barış Alper rakibinin sağından atıp solundan geçmeye çalıştı ama top beklediğinden hızlı gitti.

38' Romanya savunmasını sabırla yaptığımız paslarla açmaya çalışıyoruz.

37' Hakan'ın köşe vuruşunda ceza sahası dışına seken topa vuruşu yandan dışarıya gitti!

36' Sol kanatta üçgenlerle Arda'yı çizgiye kadar indirdik, Arda'nın çevirdiği topa yine Romanya savunması dokunarak kornere gönderdi.

35' Barış Alper ara pasında ceza sahası içerisinde Kerem'i düşündü ama top geçmedi!

34' Arda tribünlere dönerek ayağa kalkın dedi!

33' Kenan sol kanatta birebir pozisyonda çalımı atarak içeriye çevirdi ama savunma topa dokunarak kornere gönderdi!

32' Kenan sol kanatta Ferdi ile ikili sıkıştırmaya topu kazandı ve çizgiye inerek ceza yayındaki Arda'ya çevirdi, Arda'nın şutu üstten auta gitti!

31' Romanya yine tüm futbolcularıyla savunmaya geçti.

30' Mihaila sağ kanatta Mert Müldür'e sert bir müdahale yaptı hakem Letexier faul düdüğü çaldı.

29' Hakan'ın sol kanattaki Kenan'a muhteşem pasında Kenan topu güzel kontrol etti ancak devamında açtığı orta istediği gibi olmadı.

28' Kenan'ın ortasında hakem ceza sahası içerisinde faul yaptığımıza dair karar verdi.

28' Ceza yayından Arda şut çıkarmak istedi ama istediği gibi vuramadı ve etkisiz kaldı.

27' Ferdi yerden içeriye çevirmeye çalıştı ama Romanya savunması müdahale ederek topu kornere gönderdi.

26' Radu'nun uzun top denemesi kalecimiz Uğurcan'a kadar gitti.

25' Ön alan baskısında top Barış Alper'in hemen yanından geçti ve fırsatı yakalayamadık maalesef.

24' Romanya'nın şutu direkten döndü ama öncesindeki pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

24' Hagi'nin şutuna müdahale ederek topu kornere gönderdik ve Romanya korneri paslaşarak kullandı.

22' Kenan'ın savunma arkasına hızlı pasında Ferdi çizgide müdahale ederek topu yakaladı ama devamında gelişen pozisyona ofsayt bayrağı kalktı.

21' Ferdi topla birlikte kontra atağa çıkmaya çalışırken Dennis Man faul ile onu durdurdu.

20' Draguşin'in savunma arkasına pas denemesinde Ferdi araya girerek taca gönderdi.

19' Abdülkerim çok uzaklardan sert bir şut denedi ama kaleci Radu topu kontrol etti.

18' Harika paslarla Romanya yarı alanını geçerken Dragomir, Arda'yı faul ile durdurdu ve sarı kart gördü!

17' Hakan'ın serbest vuruşu üstten direkt olarak auta gitti.

16' Draguşin ceza sahasının hemen önünde Kerem'in formasından çekerek faul yaptı! Kaleyi güzel gören bir noktadan serbest vuruş kazandık!

15' Abdülkerim'in ileriye çıkıp açtığı ortada Kerem ceza sahasında topla buluştu ancak iki oyuncunun baskısıyla topu kaybetti.

14' Romanya yarı alanında tüm futbolcularımızla boşluk arıyoruz.

13' Kerem savunma arkasında topla buluştu ama Romanya savunması çabuk geri koşunca arkadaşlarını beklemeye karar verdi.

12' Ön alanda basmaya devam ediyoruz. Romanya baskımız altında pas yapmakta zorlanıyor!

11' Barış Alper ve Draguşin'in sol kanattaki ikili mücadelesinde top dışarıya gitti, hakem aut kararı verdi Barış Alper bu karardan memnun değil!

10' Ön alan baskısıyla topu kapıyoruz taç bizim!

10' Kenan yerde kaldı hakem yine devam kararı verdi.

9' Barış Alper sağ kanatta birebir çalımlarla ceza alanına girerek içeriye çevirmek istedi ama kaleci Radu'nun üstüne gitti!

8' Hakan'ın baskıyla kaptığı topta Kerem sol kanatta topla buluşarak yerden içeriye çevirdi ama kimse müdahale edemeyince arkadaki Mert Müldür top ile buluştu, o da içeriye çevirdi ama Romanya savunması topu uzaklaştırdı!

6' Arda Güler'den harika bir çalım sonrasında yerde kaldı ama hakem Letexier oyunu devam ettirdi.

6' Ön alanda baskıyla maça başladık!

5' Muhteşem müdahale! Dennis Man ceza sahamızda sırtını dönerek bir şut denedi ama Samet izin vermedi!

4' Hakan'ın arka direğe açtığı ortada kaleci Radu topu kontrol etti.

4' Barış Alper yerde kaldı hakem faulü işaret etti.

3' Romanya yarı alanında boşluk arıyoruz.

2' Kenan'ın Ferdi'ye ara pasında Ferdi topu içeriye çevirdi ancak Romanya savunması müdahale etti.

1' Maç başladı.

A Milli Futbol Takımı'nda hedef 2002'nin ardından bir kez daha Dünya Kupası'na katılmak.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı ve TV8'den naklen yayınlanıyor.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier düdük çalıyor.

Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapıyor.

Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien.

DÜNYA KUPASI YOLU

Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila, Birligea