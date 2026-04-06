Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "kötü muamele" iddialarını yalanladı

Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu toplam 402 sanığın yargılandığı İBB davasının 6 Nisan 2026 tarihli duruşmasında, tutukluların suya ve yemeğe erişemediği, nezarethanelerin hijyenik olmadığı ve kötü muameleye maruz kaldıkları yönündeki iddia ve beyanlar bazı basın ve yayın kurumları tarafından paylaşıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddialar kesin bir dille yalanlandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin bir sanığın beyanlarına dayandırıldığı belirtilerek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

BAŞSAVCILIK RAKAMLARI PAYLAŞTI

Açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü bünyesindeki duruşma salonlarının, çok sayıda sanığın bulunduğu ve güvenlik riski taşıyan davalarda yoğun şekilde kullanıldığı vurgulandı.

Başsavcılık, duruşma salonlarının bulunduğu binada toplam 1208 metrekare alanda, 3’ü erkek ve 3’ü kadın olmak üzere 6 nezarethane bulunduğunu, bu alanların toplam 300 kişi kapasiteli olduğunu bildirdi. Alanda sürekli 2 infaz koruma memurunun görev yaptığı, duruşmalara katılacak tutuklu sayısına göre ise 10 ila 200 arasında jandarma personelinin görevlendirildiği aktarıldı.

GÜNLÜK KUMANYA VE SU TEMİNİ

Açıklamada ayrıca, tutuklulara günlük olarak kumanya ve su temin edildiği, alanın temizliğinin cezaevi idaresi tarafından düzenli şekilde yapıldığı kaydedildi. Duruşma saatlerine bağlı olarak akşam öğünlerinde sıcak yemek verilmesine başlandığı, yoğunluk durumuna göre öğle saatlerinde de kumanya yerine sıcak yemek verilmesinin planlandığı ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu açıklamanın yapıldığı belirtilerek, “Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.