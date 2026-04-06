İsrail, Gazze'de uyguladığı politikayı Lübnan'da da uyguluyor: Taş üstünde taş bırakmadılar

İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırıları genişlerken, ülke topraklarının yüzde 10’undan fazlası işgal ve yoğun bombardıman tehdidi altında.

Başkent Beyrut başta olmak üzere birçok yerleşim yeri hedef alınırken, evlerini terk etmek zorunda kalan kişi sayısı milyonu geçti.

HAVA SALDIRILARI 2 MART'TA BAŞLADI

İsrail ordusu, Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin İran’a yönelik hava saldırılarından kısa süre sonra, 2 Mart’ta Lübnan genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.

“Hizbullah hedef alınıyor” açıklaması yapılmasına rağmen saldırıların büyük bölümü sivil yerleşim alanlarını vuruyor.

TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

İsrail, 4 Mart’ta Litani Nehri’nin güneyindeki geniş bir bölgenin derhal boşaltılmasını istedi.

Onlarca köy ve beldeyi kapsayan bu alan, 8 gün boyunca yoğun şekilde bombalandı.

12 Mart itibarıyla operasyonların kapsamı Zehrani Nehri’ne kadar genişletildi.

Litani Nehri, Lübnan’ın en kritik su kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 794 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan nehir, 54 bin hektarlık tarım arazisinin sulanmasını sağlıyor.

Zehrani Nehri ise Litani ile paralel uzanarak bölgedeki stratejik denge açısından önemli bir konumda bulunuyor.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre saldırılarda şu ana kadar 687 kişi hayatını kaybetti, 1774 kişi yaralandı. Yoğun bombardıman nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiği ifade ediliyor.

TAYBEH KÖYÜ HARİTADAN SİLİNDİ

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yakın bölgede yer alan Taybeh köyü ise bu saldırılar sırasında adeta haritadan silindi.

Yıllardır İsrail'in süren saldırıları nedeniyle köyün nüfusunun büyük bölümünün göç etmesi sonrası tahmini 1.200-1.500 kişilik bir nüfusu bulunan köyden çekilen uydu görüntüsü ise kan donduran türden,

17 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasındaki iki haftada İsrail'in hava saldırısı sonraki köyde, neredeyse taş üstünde taş kalmadı.

GÖRÜNTÜLER GAZZE SOYKIRIMINI ANDIRIYOR

Taybeh'ten gelen uydu görüntüsü, akıllara İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımın ilk iki yılında 21 binden fazla Filistinli çocuk hayatını kaybetti, 44 binden fazla çocuğun yaralandı ve yüz binlercesinin yerinden edildi.

2 yıl süren soykırımın ardından, BM Kalkınma Programı (UNDP) Filistin Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, BM, AB ve Dünya Bankası’nın ortak yürüttüğü değerlendirmeye göre Gazze’nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerektiğini açıkladı.

İŞGALİ GENİŞLETME MESAJI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın saldırılarının durdurulmaması halinde bölgeyi doğrudan kontrol altına alabileceklerini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte ordunun operasyonlarını genişletme talimatı verdiklerini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sınırı belirleyen Mavi Hat’tan yaklaşık 40 kilometre içerideki bölgelere kadar uzanan geniş bir alan için tahliye çağrısı yaptı.

Bu alanın, Lübnan’ın toplam yüz ölçümünün yüzde 10’undan fazlasına denk geldiği belirtiliyor.

DAHİYE'DE YENİ GÖÇ DALGASI

Başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesi de hedef alınan yerler arasında. Yoğun nüfuslu mahallelerde yaşayan siviller, yeniden göç etmek zorunda kalıyor.