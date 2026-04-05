Akın Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği aileleri ağırladı

Türkiye'nin kanayan yaralarından biri...

Suça sürüklenen çocuklar konusu uzun süredir ülkenin gündemini meşgul ederken bu konuda bazı çalışmalar yapılıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile Sarıyer Hakimevi'nde suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya geldi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Programda konuşan Bakan Gürlek, ailelerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yargının uygulama noktasından geldiğini, mağdur ailelerin yer aldığı dosyaların çoğunun yargılamasını yaptığını belirten Gürlek, bu konuda Durgut ile kısa sürede yakın çalışma imkanlarının olduğunu anlattı.

"BU KONUDA KANUN ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"

Bakan Gürlek, hem TBMM Komisyonu hem de Bakanlığın 12. Yargı Paketi için çalıştığını vurgulayarak, "Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden değiştirerek, toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamalar için bir kanun çalışması yapacağız. Bu toplantı bu yüzden çok kıymetli.

Özellikle ben sizlerin acısını en derinden hissediyorum. Sizlerin mağdur olduğunuz dosyalar, katıldığınız dosyalarla ilgili gözlemlerimi Sayın Başkan'ımızla birlikte de istişare ederek kanunun yasalaşma aşamasında dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

"BİZİM HASSAS KONUMUZ"

Suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek, "Bu bizim hassas konumuz, kırılgan konumuz." dedi.

Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahatsızlık olduğunu anlatarak, bu rahatsızlığı gidermek için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Bakan Gürlek, toplantının ve alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Gürlek ve Durgut, mağdur ailelerle basına kapalı görüştü.