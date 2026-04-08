Mustafa Destici: ABD’nin ateşkes kararını güvenilmez buluyorum

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Düzce Valisi Mehmet Makas ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü ziyaret etti.

Partisinin il başkanlığını da ziyaret eden Destici, basın açıklamasında bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendiren Destici, ABD'nin istediğini alamadığını söyledi.

"ABD’YE BÜYÜK KAYIPLAR YAŞATTILAR"

Destici, İran’ın ABD’ye büyük kayıplar yaşattığını ifade ederek şunları söyledi:

“Özellikle son günlerde ABD'ye askeri anlamda büyük kayıplar yaşattılar. Uçaklarını düşürdüler, helikopterini düşürdüler, gemilerine zarar verdiler, üslerini yok ettiler, radar sistemlerini bozdular, elektronik sistemlerini bozdular ve bununla birlikte de İsrail'i de ağır bir füze bombardımanı altında tuttular.



ABD Başkanı, bir açıklama yapmıştı, 'Bu gece bir medeniyet yok olacak' demişti. Çünkü bunlar haydut, medeniyetin önemini bilmezler. Bir medeniyet nasıl oluşur, binlerce yıllık bir tarih.



Bunu bilmezler. Bunun bir gecede yok olacağını da bilmiyorlar. Hiçbir medeniyet bir gecede yok olmaz, ne yaparsan yap yok edemezsin, yok edemediler, inşallah yok edemezler.

"ATEŞKESİ GÜVENİLMEZ BULUYORUZ"

Ateşkes konusunda endişeleri olduğunu belirten Destici, "Onun için biz bu ateşkesi elbette olumlu buluyoruz, iyi buluyoruz ama güvenilmez bulduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum.

Çünkü ABD'nin, Trump'ın bugüne kadar ki tavrı bir gün söylediğinin akşam değişmesi, ertesi gün birbirini tutmaması ya da söyledikleriyle sahada olanların birbirini tutmaması bize bunu çok net bir şekilde öğretti." dedi.

"ERKEN SEÇİM İHTİMALİNİ DÜŞÜK GÖRÜYORUM"

Erken seçim tartışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Destici, "Erken seçim olma ihtimalini ben düşük görüyorum ama öne alınmış bir seçim ihtimalinden bahsettim ben. O da ne için? Onu da açıkça ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte bir kez daha aday olması gerekiyor.

Kendisi her ne kadar bu konuda bir açıklama yapmasa da bu konuda bir istek belirtmemiş olsa da bizim ülkemizin şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın deneyimine, tecrübesine ihtiyacımız var. Çünkü içinden geçtiğimiz süreç yeni bir maceraya atılma süreci değildir." ifadelerin kullandı.