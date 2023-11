Mustafa Destici: İslam ülkeleri, İsrail'le olan tüm ilişkilerini kesmelidir

DHA

Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezi binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Destici, Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü tebrik ederek, bu mücadelede can veren şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

"Bu gaflete son vermelerini bekliyoruz"

Destici, geçtiğimiz günlerde CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Şahsı, camiası içinde hayırlı olmasını diliyorum. Yalnız kongrede her iki genel başkan adayının, yani hem eski genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de yeni genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'in ülkemize, devletimize, milletimize düşmanlığı hayat tarzı haline getirmiş, küresel emperyalizmin Türkiye'deki yıkıcı faaliyetlerinin oyuncağı olmuş, aparatı olmuş suçluları kürsüden selamlamaları, kongre kazanmak için bir kısım delegenin oyunu alabilmek için bu tip bir yanlışa sarılmak zorunda kalmış olmaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletimizden, milletimizin köklerinden ve gerçeklerinden, ne ölçüde kopmuş olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Biz Türk siyasetinin köklü kurumlarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine daha önemlisi milletimize hiçbir katkı sağlamayan devletimiz ve güvenliğimiz için artık bir zaaf noktası haline gelen siyasi çizgisinden hoşnut değiliz. Ve bir an önce içinde bulundukları bu gaflete de son vermelerini bekliyoruz. Ve her iki genel başkan adayını da hem yenisini hem eskisini teröristlere teröristlerin elebaşılarına selam çaktıkları için bir kez daha kınıyoruz ve bu yanlışı bir kez daha yapmamalarını ümit ettiğimizi de ifade etmek istiyorum.