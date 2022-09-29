Mustafa Elitaş: Ekonomik torba teklifini haftaya Meclis'e sunacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 25-30 maddelik ekonomi torba yasa teklifini, 1 Ekim'de yeni yasama yılının açılmasının ardından haftaya TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni ekonomik torba yasa teklifinin ayrıntılarını DHA'ya anlattı.

Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan düzenlemelerin bu torba teklifinin içinde yer alacağını belirterek, "Kamuoyunu çok yakından ilgilendiren, insanların cüzdanına dokunan, işverenlere ve çalışanlara bir manada önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz yeni düzenlemeler var." dedi.

"Birçok müjde geliyor"

Elitaş, yaklaşık 25 ile 30 madde arasında olmasını planladıkları ekonomik torba teklifte, Kredi Yurtlar Kurumu’na olan kredi borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin düzenlemenin olacağını belirterek, "Öte yandan 2 bin liraya kadar olan icra safhasındaki alacakların ve dosyaların kapatılmasıyla ilgili durum söz konusuydu. Bu 2 bin TL'ye kadar olan dosyalar; elektrik şirketlerini, doğalgaz dağıtım şirketlerini ve telekomünikasyon şirketlerini doğrudan doğruya ilgilendiren konu. 2 bin TL'ye kadar ana para ve ferilerinin, toplamı 2 bin TL'nin altında olan kısımlarının silinmesi ve sildikleri takdirde şirketlerin bunu 'şüpheli alacak karşılığı' ayırmak yerine doğrudan doğruya gider yazarak, çeşitli merasimlerin ortadan kalkması gibi durum söz konusu. Yine bugüne kadar işverenlerin çalışanlarına yemek yardımlarını ayni olarak verdiklerinde, yani yemek olarak verdiklerinde herhangi bir SSK primi veya vergiye tabi değilken nakdi olarak yemek yardımı verdiklerinde hem gelirin bir ilavesi olarak sayıldığından hem vergiye tabiydi hem de ücret olduğundan dolayı sigorta primine tabiydi. Şimdi onu Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. O rakamı nakdi olarak verdiği takdirde vergiden istisna haline gelecek." dedi.

Elektrik ve doğalgaz desteği

Elitaş, doğalgaz ve elektrik desteği ile ilgili düzenlemenin de torba teklifte yer alacağını belirterek, "Şu anda Türkiye'nin her yerine doğalgaz ulaştırdık. Kömür yardımı yaptığımız ailelerin doğalgaz tükettikleri için bu yardımdan mahrum kalmalarını da ortadan kaldırabilmek için kış aylarında elektrik ve doğalgaz harcamalarının 1000 TL'ye kadar olan kısmını işveren karşıladığı takdirde vergiden istisna olacak. Aynen yemek yardımında olduğu gibi. Torba teklifin içinde ayrıca; Bankacılık Düzenleme Denetle Kurumu ve Bankacılık Kanunu ile ilgili düzenlemeler var. Maliye Bakanlığı'nın bize getirdiği düzenlemeler var. Bu torba teklifin 25-30 madde arasında olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Teklifte kur korumalı mevduat sisteminde, süre uzatımına ilişkin bir düzenlemenin de yer alacağını belirten Elitaş, yine teklifte yer almasını düşündükleri bazı düzenlemeler üzerinde bu hafta boyunca çalışacaklarını da söyledi.

Elitaş ayrıca, çeşitli bakanlıklardan 100’e yakın değişiklik maddesi geldiğini, bunları da ekonomik paketin dışında ayrı bir tematik torba teklifi olarak hazırlayacaklarını belirtti.