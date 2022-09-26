Mustafa Şentop: Birleşmiş Milletler artık işlevini kaybetti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Birleşmiş Milletler esasen İkinci Dünya Savaşı’nın galiplerinin kurduğu bir sistem. Birleşmiş Milletler işlevsiz hale geldi" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kastamonu Üniversitesi’nin akademik yılının açılış törenine katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu’ya geldi.

Kastamonu Valiliği'ni ziyaret eden Şentop, Valilik Şeref Defterini imzalayarak Vali Avni Çakır ile görüştü. Şentop, daha sonra Kastamonu Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Şentop’a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerinin ardından TBMM Başkanı Şentop, Kastamonu Üniversitesi Sezai Karakoç Salonu’nda düzenlenen akademik yıl açılış törenine katıldı.

"Son 20 yılda üniversite sayımızda ciddi bir artış oldu"

Törende konuşan Şentop, son 20 yılda üniversite sayısında ciddi bir artışın olduğunu söyleyerek, "Siyasette geçirdiğim süre, akademide geçirdiğim süreden daha kısa. Ancak bunu birbirinden tamamen ayrıştırarak çok farklı görmüyorum. Zaman zaman yapmış olduğum bazı siyasi konuşmaları arkadaşlarımız bir hoca gibi konuştuğumu söylediklerinde, sevineyim mi üzüleyim mi bilemiyorum. Bu da bir anlamda tam bir siyasetçi olamadığım anlamında da yorumlanabilecek bir sözdür. Şüphesiz akademide üniversitede görev yapmanın insana misyon kazandırdığını biliyorum ve ondan istifade ederek siyasete katkı yapmaya çalışıyorum. Üniversiteler Türkiye’de çok önemli bir noktaya geldi. Özellikle son 20 yılda üniversite sayımızda ciddi bir artış oldu. Şu an itibarıyla kamu üniversitesi olarak 131, vakıf üniversitesi olarak da 78 olmak üzere 209 üniversitemiz var. Her ilimizde en az bir adet üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerin açıldığı zamanda da tartışmalar olmuştu. ‘Akademisyen yok’, ‘üniversiteleri açmak doğru mudur’ diye tartışmalar olmuştu. Bu uzun uzun akademik olarak tartışılabilecek bir konu. ‘Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan’ konusu gibi. ‘Önce akademisyen yetiştirelim, sonra üniversite açalım’ ya da ‘önce üniversite açalım, sonra akademisyen yetiştirelim’ tartışması sürecek bir tartışma." dedi.

"İstikrarsız ülkelerin, yönetilmez hale gelmiş ülkelerin olduğu bir coğrafyadayız"

Dünyanın çok büyük bir değişik içerisinde olduğunu belirten Şentop, "Pandemi ile birlikte değişimin hızlandığını görüyoruz. Bu sadece nicelik ve nitelik değil, bir mahiyet değişikliği ile karşı karşıyayız. En son yakın coğrafyamızda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla ortaya çıkan bir savaş var. Bu savaşın sadece bölgemizi değil, dünya barışını etkileyecek bir mahiyeti var. Böyle bir durumda yeni bir dünya düzeni kurulması yönünde çalışmalar, değerlendirmeler var. Türkiye olarak çok önemli bir coğrafyada bulunuyoruz. Ülkenin jeo stratejisi çok önemli. Bunun bize kazandırdığı bazı avantajlarda var, dezavantajlarda var. İstikrarsız ülkelerin, yönetilmez hale gelmiş ülkelerin olduğu bir coğrafyadayız." ifadelerini kullandı.

"Birleşmiş Milletler artık işlevini kaybetti"

Dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Şentop, "Onun için mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bundan 10 sene kadar önce BM Genel Kurulunda ‘Dünya beşten büyüktür’ demişti. Hoşumuza gitmişti ama bunun sadece hayal olduğunu düşünüyordu birçok insan. Ama ondan yıllar sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılanmasına yönelik bir çalışma başlatmıştı. Birleşmiş Milletler İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını sağlamak amaçlı kurulmuş bir yapı ama bunu sağlayamıyor. Bunun en somut örneği Rusya-Ukrayna savaşı. Bir taraftan neyi gösteriyor; Birleşmiş Milletler esasen İkinci Dünya Savaşı’nın galiplerinin kurduğu bir sistem. Birleşmiş Milletler işlevsiz hale geldi. İşe yaramaz hale geldiğini, fonksiyon icra etmediğini görüyoruz. Yeni bir dünyanın kurulması aşamasında Türkiye’nin büyük ve güçlü Türkiye olarak ortaya çıkması ve kararlarının etkili bir ülke olarak bölgesinde ve dünyada faaliyet göstermesi çok önemli." dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Topal, TBMM Başkanı Şentop’a tablo hediye etti. Şentop, ardından öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.