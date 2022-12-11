Meclis'te Türkiye'nin teknoloji gündemine değinen Mustafa Varank, hamburger fotoğrafı göstererek ""Kılıçdaroğlu'nun gezisinden hangi teknoloji planı ön plana çıktı, hamburger teknolojisi" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Görüşmelere katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis'te konuşma yaptı.

Türkiye'nin teknoloji gündemine değinen Mustafa Varank, çip üretildiğini belirtti ve çipin kilogram başına ihracat değerinin 388 bin dolar olduğunu ifade etti.

"Kılıçdaroğlu'nun gezisinden hangi teknoloji planı ön plana çıktı"

CHP'nin teknoloji gündemine değinen Varank, "Kılıçdaroğlu'nun gezisinden hangi teknoloji ön plana çıktı?" sorusunu yönetlirken çip ile hamburger fotoğrafını gösterdi ve "Milletimizin aklında ne kaldı? Hamburger teknolojisi." dedi.

Mustafa Varank: CHP'nin teknoloji gündemi, hamburger teknolojisi

"Milletimiz, bu iki fotoğrafın arasındaki farkı en güzel şekilde değerlendirecek"

Bakan Varank, iki fotoğrafı göstererek, "Aziz milletimiz, bu iki fotoğrafın, bu iki vizyonun arasındaki farkı en güzel şekilde değerlendirecek. Türkiye'ye yarışır vizyonu, Cumhur İttifakı'nın sunduğunu bir kez daha tescilleyecek." dedi.

Bakan Varank konuşurken Meclis sıralarından seslerin yükseldiği de görüldü.