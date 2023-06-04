Mustafa Varank minibüsüyle Bakanlık binasından ayrıldı Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık sürecinde kullandığı minibüsüyle bakanlık binasından ayrıldı. Varank görevini Mehmet Fatih Kacır'a devretti.

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Türkiye yüz yılı kabinesi belli oldu...

Türkiye’nin yeni kabinesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Buna göre eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görevi yeni kabine üyesi Mehmet Fatih Kacır'a devretti.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Bursa Milletvekili olarak seçildi.

Varank Bakanlıktan ayrıldı

Eski Bakan Varank, sık sık gençlerle bir araya gelerek, gençlerin gözde bakanları arasında oldu.

Görevini teslim eden Mustafa Varank bakanlığının son aylarından kabine üyelerine dağıtılan Togg ile ülkeyi karış karış gezdi.

Projede büyük emeği olan Varank tüm ziyaretlerini kendisine tahsis edilen Togg ile yapmasının yanı sıra birçok vatandaşın da özel gününe gönderdi.

Minibüsüyle ayrıldı

Öte yandan Varank göreviyle birlikte göreve başladığı sürede kullandığı minibüsüyle bakanlık binasından ayrıldı.