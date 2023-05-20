Mustafa Varank sanayicilere destek sözü verdi Yerel Yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesi için destek yapacaklarını aktardı.

İHA

Türkiye 28'inci Dönem Milletvekili adaylarını belirledi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinden 16 kişi ise artık Meclis'te görev alacak.

Bu isimlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.

Varank Bursa milletvekili olarak yaptığı seçim çalışmalarında vatandaşları ziyaretlerine devam ediyor.

Bakan Varank, Bursa’da düzenlenen Yerel Yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Türkiye Yüzyılına uygun projelerin geliştirilmesi adına istişarelerde bulunulan toplantı sonrası, Emet ve Hisarcık Belediye Başkanları Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’la görüşerek ortak sanayi hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Varank vatandaşa söz verdi

İstişareler ile ilgili ortak bir açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, kısa bir süre sonra ilk yatırımcının temel atma töreninin düzenleneceği Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesi temel atma törenine Bakan Mustafa Varank’ı davet edip, bölgenin ekonomik anlamda gelişim için büyük önem arz eden sanayiye bakanlıkça da destek verilmesi için taleplerini ilettiklerini ifade ettiler.

Her iki Başkan, Bakan Varank’ın iki ilçenin sanayi hamlesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve gerekli desteğin sağlanacağını ifade ettiğini belirttiler.

Başkanlar ilgi ve alakaları için Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür ettiler.