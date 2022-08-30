Mustafa Varank, savunma sanayisinde 2002 ile 2022'yi kıyasladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin savunma sanayisindeki millileşme hamlelerinin ardından 2002 ile 2022 yılları arasındaki farkı kıyasladı.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde yaptığı yerli ve millilik hamleleri bir bir meyvesini verdi.

Bu kapsamda üretilen İHA ve SİHA'lar, ATAK Helikopterleri, Milli Seyir Füzesi ve çok sayıdaki önemli mühimmat, güvenlik güçlerimizin envanterine katıldı.

Savunma sanayisinde önceden dışa bağımlı olan Türkiye'nin bu alandaki yatırımları, ekonomik olarak kazanca dönüşmeye de başladı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki durdurulamaz başarısı

Öyle ki şu ana kadar 24 ülkeye SİHA satışı yapıldı. Bu satışlarla birlikte Azerbaycan'ın kazandığı Dağlık Karabağ zaferinin ve Rusya-Ukrayna savaşının kaderi değişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da savunma sanayisindeki yatırımları, AK Parti iktidarından önceki dönemle kıyasladığı bir paylaşım yaptı.

Bakan Varank tek tek kıyasladı

Varank'ın paylaşımına göre 2002 yılında İHA ve SİHA'lar, ATAK Helikopterleri, Milli Seyir Füzesi'nin üretiminin olmadığı görülürken, 2022'de bu sayıların inanılmaz bir şekilde arttığı görülüyor.

İşte Bakan Varank'ın o paylaşımı...

"30 Ağustos 2002

Silahlı İHA = 0

Atak Helikopteri = 0

Milli Seyir Füzesi = 0

Milli Korvet Gemisi = 0

30 Ağustos 2022

Silahlı İHA = 200+

Atak Helikopteri = 73

Milli Seyir Füzesi = 250+

250+ Milli Korvet Gemisi = 4

HANGİ TÜRKİYE ZAFER BAYRAMIMIZDA DAHA GÜÇLÜ?"