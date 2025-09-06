Müşterilere mesaj gönderilmeye başladı: IBAN numaraları değişecek!

Türkiye’nin dijital bankacılık alanındaki öncülerinden Enpara.com, yeni bir döneme adım atıyor.

QNB bünyesinde yıllardır faaliyet gösteren ve müşterilerine şubesiz bankacılığın avantajlarını sunan Enpara, QNB Group’un kurduğu yeni iştirak Enpara Bank A.Ş. çatısı altında yoluna devam edecek.

Bu kritik değişimle birlikte müşterilerin hesap numaraları aynı kalacak olsa da IBAN numaraları yenilenecek.

Bankacılık dünyasında dikkatle takip edilen bu dönüşüm süreci, 12 Eylül’de başlayacak ilk aşama ile hayata geçirilecek, 26 Eylül’de ise ikinci faz devreye girecek. Gerekmesi halinde geçişin 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanması planlanıyor.

SMS GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI!

Banka, geçiş sürecinin başlamasına kısa bir süre kala müşterilerini bilgilendirmek için SMS gönderdi. Gönderilen mesajda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Ayrıca, eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirileceği ifade edildi.

Ancak bu işlemin gerçekleşebilmesi için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesi üzerinden yönlendirme talimatı vermesi gerektiği belirtildi. Aksi halde, eski IBAN üzerinden yapılan transferler otomatik olarak aktarılmayacak.

PLANLI KESİNTİLER YAŞANACAK

Geçiş sırasında sistemler arasında veri aktarımı yapılacağı için gece saatlerinde planlı kesintiler yaşanabilecek. Banka, müşterilerini bu kesintilerden önce bilgilendirecek.

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdürecek.