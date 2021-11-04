Nafaka ödemesine 'sadaka' notunu düşen eşe kötü haber

Boşanma aşamasındaki eşine tedbir nafakası ödeyen adam, internetten yaptığı ödemenin açıklama kısmına 'sadaka' yazdı. Yerel mahkeme, açıklama üzerine adamın yeniden nafaka ödemesine hükmetti.

Bursa'da 2 yıl önce anlaşmalı boşanma kararı alan M.K. ile S.K.'nin dava süreci devam ederken, aile mahkemesi M.K.'nin eşi S.K.'ye her ay 300 lira 'tedbir nafakası' ödemesine hükmetti.

NAFAKA DEKONTUNA 'SADAKA' NOTUNU DÜŞTÜ

Tedbir nafakasını düzenli olarak internet bankacılığı ile yapan M.K., 2020'nin haziran ayında ödemenin açıklama kısmına 'nafaka' yerine 'sadaka' yazdı.

Bunun üzerine S.K., avukatı aracılığıyla M.K.'nin kendisine ödediği paranın 'sadaka' olduğunu, nafakasının ise yatırılmadığını iddia ederek icra takibi başlattı.

"CEP TELEFONUNUN AZİZLİĞİNE UĞRADIM"

Nafakayı ödediğini belirten M.K. ise karşı dava açarak dilekçesinde, "Açıklama kısmında nafaka yazmıştım. Fakat kullandığım cep telefonunun azizliğine uğradım.

"OTOMATİK KLAVYE DÜZELTMİŞ"

Otomatik klavye 'nafaka' kelimesini 'sadaka' olarak düzeltmiş. Bilerek yazmadım." ifadelerine yer verdi.

MAHKEME KARARI: BİR NAFAKA DAHA ÖDENECEK

Bursa 4'üncü Aile Mahkemesi'ndeki davada hakim, davalı M.K.'nin açıklama kısmında yazdığı 'sadaka' ibaresini baz alarak davacı S.K.'yi haklı buldu. Mahkeme, ödemenin hangi aya ait olduğunun, 'nafaka' ifadesi ile açıkça açıklama kısmında belirtilmesi gerektiğini belirterek M.K.'nin yeniden para yatırmasına hükmetti.

NAFAKA ÖDEYENLERE UYARI: DÖNEMLER MUTLAKA BELİRTİLSİN

Dava dosyası ile ilgili bilgi veren avukat, "Boşanma davasında diğer eş lehine nafaka ödenmesine hükmediliyor. Ödemeler icra yoluyla değil, eşin banka hesabına havale yolu ile yapılıyor. Nafaka yükümlüsü eş, ödemesi gereken miktarı yatırırken 'sadaka' açıklaması yazıyor. Dolayısıyla lehine nafaka alacağı olan eş de bunu icra takibine konu ediyor. Daha sonra ödeme yapan eş, nafakayı yatırdığını yazıp karşı dava açıyor. İlk derece mahkeme, 'sadaka' açıklamasıyla borcun ödendiği belirterek, davayı reddedip borçlu eşin aynı miktarı yeniden ödemesine hükmediyor." dedi.

Nafaka ödemesi yapanları uyaran avukat, şöyle devam etti:

"Bu olayda da olduğu gibi bizim müvekkillerimize ve nafaka borçlularına tavsiyemiz şu; eğer nafakayı icra yoluyla değil de anlaşma sonucu banka havalesi olarak ödüyorsanız; mutlaka hangi ay ve hangi döneme ait olduğu belirtilmeli. Aksi takdirde bu dosyada olduğu gibi yeniden nafaka ödemekle karşı karşıya kalabilirler. Somut olayda borçlu eş otomatik klavye yüzünden bir yazım hatası olduğunu ileri sürüyor. 2 yıllık bir ödeme süresi var ve bu süreçte herhangi bir şekilde böyle bir şey yazmadığını, sadece o ay dikkatinden kaçtığını söylüyor. Fakat dediğimiz gibi gerekçe ne olursa olsun yerel mahkeme açıklama kısmını göz önünde bulundurarak, kati bir şekilde yorum yaptı. Bu borç yükümlülüğünün 'nafaka' açıklaması ile belirtilmesi gerektiğini ifade ederek diğer borç yükümlülerinin de bu konuda uyarılmasını sağladı."