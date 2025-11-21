Nagehan Alçı'dan 'otel odası' yanıtı: Murat Ongun’un bana kurduğu tuzak

İBB iddianamesinde detaylar ortaya çıkıyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İBB iddianamesinde, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu Hüseyin Köksal’ın şöförü Servet Yıldırım’ın 'Nagehan Alçı' iddiaları da yer aldı.

Yıldırım, bir otelde kendi adına tutulan odada, tutuklu İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile gazeteci Nagehan Alçı’nın uzun saatler görüşme yaptığını öne sürmüştü.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İddialara tepki gösteren Alçı ise açıklamasında, görüşme yapılan yerin lüks otel değil İBB’nin tuttuğu ofislerden biri olduğunu belirterek "Bu konuyla ilgili yalan ve iftira niteliğinde haberler yapılmasından çok rahatsızım. Bana iftira atan herkese dava açacağım." demişti.

"Mecburi bir açıklama" başlıklı bir yazılı basın açıklamasında bulunan Alçı, bu konu hakkında son kez açıklama yaptığını belirtti.

'YASAK AŞK' İDDİALARINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Alçı, Yıldırım'ın İBB iddianamesinde yer alan, "2023 yılı içerisinde Zorlu Raffles Otel’de 2604 numaralı, benim adıma aylık kiralanmış olan odaya birkaç kez farklı tarihlerde gazeteci Nagehan Alçı’yı bizzat ben çıkardım. Odada Murat Ongun ile 5-6 saat görüşme yaptılar. Üç ayrı zaman diliminde bu şekilde görüşme sağladılar." ifadesinden yola çıkarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanıyla 'yasak aşk' yaşadığı gibi iftirasını yazanlar ve yayanlarla hukuk önünde hesaplaşacağını söyledi.

"MURAT ONGUN BANA TUZAK KURDU"

Alçı sözlerinde Murat Ongun'u hedef alıp "Maalesef Murat Ongun bana yalan söyleyerek şoför Servet Yıldırım adına kiralanmış bu yeri, normal ve meşru bir ofis gibi sunmuş. İçine düştüğüm durumu Murat Ongun’un bana kurduğu tuzak olarak görüyorum." dedi.

"ÇİRKİN YALANLAR VE İFTİRALAR DEVAM EDİYOR"

Alçı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

Maalesef gerekli açıklamayı yapmama rağmen 'Ekrem İmamoğlu’nun Zorlu Center’daki çalışma ofisi' olarak bana takdim edilen yere bir gazeteci olarak bilgi alışverişi amaçlı görüşmelere gitmemle ilgili çirkin yalanlar ve iftiralar devam ediyor. Üstelik hiç beklemediğim, geçmişte çalıştığım kimi medya organları da bu yalanları ifade ediyor ve ifade edilmelerine alan açıyor. O sebeple, son kez bu konuda daha detaylı açıklama yapma gereği duydum. İftiracıların ve yalancıların işine yarayan sözler okuyorum. Kimi iyi niyetli olduklarına inanmak istediğim gazeteci arkadaşlardan da 'Nagehan Alçı’nın özel hayatıdır, istediği otele gider, bu konuda yorum yapmayalım' gibi maalesef yine iftiracıların ve yalancıların işine yarayan sözler okuyorum.

"BİLGİ VE KULİS ALMAK İÇİN GİTTİM"

‘Ekrem İmamoğlu’nun Zorlu Center’daki çalışma ofisi' olarak takdim edilen yere davet edildiğim tüm görüşmelerim açıktır, gizli bir görüşme yoktur. O ofise her gittiğimde orada İmamoğlu ekibinden birileri vardı. Ofisin geleni gideni sürekli oluyordu. Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun ile bir gazetecinin yapması gerektiği gibi bilgi ve kulis almak için konuştum, görüştüm. Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Ömer Topsakal, Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde ve diğer tüm basın danışmanları ile nasıl iletişim kuruyor ve konuşuyorsam Ongun ile de öyle kurdum.

"İFTİRALARA MARUZ KALMAMIN SEBEBİ ONGUN"

Bugün anlıyorum ki maalesef Murat Ongun bana yalan söyleyerek şoför Servet Yıldırım adına kiralanmış bu yeri, normal ve meşru bir ofis gibi sunmuş. İçine düştüğüm durumu Murat Ongun’un bana kurduğu tuzak olarak görüyorum. Kendisi hapiste olduğu için daha ağır cümleler kurmak istemiyorum ama şoför Servet Yıldırım’ın içine yalanlar karıştırdığı bu ahlaksız iftiralarına maruz kalmamın sebebi Murat Ongun olmuştur.

"KİMSE BU TEKLİFE CÜRET EDEMEZ"

2022’deki otobüs krizinden sonra CHP içindeki ulusalcıların tepkisinden korkmuş olsa gerek, Sütlüce’deki İBB Ofisi yerine ‘Bize sormak istediklerinizi buyrun Zorlu’daki İBB ofisinde sorun’ demiştir. 'Raffles Otel’de oda' diye bir olay yoktur. Ben oraya giderken hiçbir zaman Raffles Otel’e uğramadım bile, resepsiyondan geçmedim, otel asansörüne binmedim. Oranın 2604 numaralı oda olduğunu bilmiyorum. Ben Zorlu Center’da bir iş yerine, avukat yazıhanesi gibi bir yere gittim. Ben bir otel odasına asla gitmedim, gitmem. Hele ben evliyken beni otel odasına davet etmek gibi bir ahlaksız teklifte bulunmaya kimse asla cüret edemez, böyle bir şeyi söylemeye hiç kimse kalkışamaz.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIM"