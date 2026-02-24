NATO’nun 'Dynamic Manta 2026' Tatbikatı İtalya’da başladı

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Katanya limanından başlayan 'Dynamic Manta 2026' tatbikatına; Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa ve ABD dahil 10 NATO üyesi ülke katılıyor.

Tatbikatın ilk gününde, Türkiye’den TCG 1. İnönü denizaltısı ile P-72 deniz karakol uçağı görev alırken İtalya, Yunanistan ve İspanya’dan gemi ve denizaltılar da eğitim faaliyetlerine destek verdi. Eğitimlerde helikopterle yaklaşma, denizaltıların suya dalış ve çıkış operasyonları gibi tatbikatlar icra edildi.

HEDEF: SU ALTI, SU ÜSTÜ VE HAVA ENTEGRASYONU

NATO Denizaltıları Komutanı ABD’li Tuğamiral Bret Grabbe, tatbikatın Akdeniz’deki en önemli denizaltı savunma harbi faaliyeti olduğunu belirterek şunları söyledi:

Su altı, su üstü ve hava harekat alanlarında entegre şekilde çalışacağız. Denizaltılar hem avcı hem de av rolünü üstlenecek, deniz karakol uçaklarımız tehditleri tespit edecek ve gerekirse etkisiz hale getirecek.

Grabbe, tatbikata Türkiye’nin katkısını övgüyle değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, denizaltı savunma harbi kabiliyetine sahip 14 müttefik ülkeden biridir ve yıl boyunca NATO operasyonlarında görev alıyor. Profesyonel Türk denizaltıcıların burada bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

TATBİKAT 6 MART'A KADAR SÜRECEK

Katılımcı ülkeler, tatbikat boyunca su altı ve su üstü tehditlerine karşı birlikte çalışabilirliklerini ve yeterliliklerini artırmayı hedefliyor. Dynamic Manta 2026, 6 Mart’a kadar devam edecek ve NATO müttefiklerinin denizaltı savunma harbi kabiliyetlerini test etmesine olanak sağlayacak.