Ederson'un eşinden “Gidin” yorumlarına cevap!

Fenerbahçe beraberliği sonrası Ederson'un eşinin paylaşımına tepki içeren yorumlar yapıldı. Lais Moraes gelen mesajlara emojilerle karşılık verdi.
Süper Lig'in 23. hafta kapanış mücadelesinde dün akşam Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.
Sarı-lacivertliler, lider durumda bulunan Galatasaray'ın yenildiği hafta fırsatı tepti.
Fenerbahçe'nin golünü 90+5. dakikada Marco Asensio kaydetti.
"KOCANA SÖYLE GİDİN KULÜPTEN"
Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü ise 90+11. dakikada Allevinah attı.
Yenilen son dakika golünün ardından ise maç sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir olay yaşandı.
EMOJİYLE CEVAP VERDİ
Bir kişi, Fenerbahçeli kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes'in geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımın altına "Kocana söyle gidin kulüpten, gidin" yazdı.
Brezilyalı yıldızın eşi, bu paylaşıma emojilerle cevap verdi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi