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    Netanyahu'dan Biden'a ''sarsılmaz desteği'' için teşekkür

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin'e yönelik saldırılarla ilgili 'sarsılmaz destekleri' nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 04:01
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 04:52
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    Netanyahu'dan Biden'a ''sarsılmaz desteği'' için teşekkür

    ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

    Görüşme sırasında Netenyahu, Biden'a ''sarsılmaz desteği'' için teşekkür etti.

    CAN KAYBI SINIRLANDIRMASI İÇİN BIDEN'A GÜVENCE VERDİ

    İsrail'in Gazze'de can kaybını sınırlandırmaya çalıştığı konusunda Biden'a güvence veren Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye düzenlendiği saldırılarda sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını söyledi.

    Netanyahu dan Biden a sarsılmaz desteği için teşekkür #1

    BIDEN NETENYAHU'DAN SONRA MAHMUD ABBAS İLE DE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

    Biden'ın, Netanyahu'nun ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Abbas'ın Biden'dan telefon aldığını duyurdu. Görüşmede, Abbas ile Biden'ın Filistin'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

    Netanyahu dan Biden a sarsılmaz desteği için teşekkür #2

    Netanyahu dan Biden a sarsılmaz desteği için teşekkür #3

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