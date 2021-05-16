Netanyahu'dan Biden'a ''sarsılmaz desteği'' için teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin'e yönelik saldırılarla ilgili 'sarsılmaz destekleri' nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sırasında Netenyahu, Biden'a ''sarsılmaz desteği'' için teşekkür etti.

CAN KAYBI SINIRLANDIRMASI İÇİN BIDEN'A GÜVENCE VERDİ

İsrail'in Gazze'de can kaybını sınırlandırmaya çalıştığı konusunda Biden'a güvence veren Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye düzenlendiği saldırılarda sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını söyledi.

BIDEN NETENYAHU'DAN SONRA MAHMUD ABBAS İLE DE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI