Nevruz, Türk Dünyası'nın ortak bayramı olarak kabul edildi

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Türk Dünyası, Nevruz’u ortak bayram olarak kabul etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde Nevruz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifi ve diğer devlet başkanlarının da desteğiyle Türk Dünyası’nın ortak bayramı olarak ilan edildi.

Bu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart’ta yaptığı konuşmada dile getirdiği çağrının ardından geldi.

NEVRUZ ORTAK BAYRAM KABUL EDİLDİ

Erdoğan, “Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart’ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız?” diyerek Nevruz’un sadece belirli bir etnik grubun değil, Alevisi, Sünnisi, Türk’ü ve Kürt’üyle tüm milletin bayramı olduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan ayrıca daha önceki konuşmasında Nevruz’un Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak ilan edilmesi teklifini, bu zirvede gündeme getireceğini açıklamıştı.