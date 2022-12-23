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    Nevşin Mengü: Altılı masadaki sorunları mabadımdan uydurmuyorum

    Nevşin Mengü: Altılı masadaki sorunları mabadımdan uydurmuyorum

    Altılı masada anlaşmazlığa dikkat çeken Nevşin Mengü, gelen eleştirilere cevap verdi. Mengü, "Anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurayım da heyecan olsun diye söylemiyorum." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 17:06
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    Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.

    Mengü, siyasetçilerin kendisine ve meslektaşlarına anlattıkları birçok şeyin olduğunu söyledi.

    "Heyecan olsun diye mabadımdan uydurmuyorum"

    Daha önceki yayınında altılı masada anlaşmazlık olduğunu ifade eden Mengü, "Ben de altılı masada anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurayım da heyecan olsun diye söylemiyorum." dedi.

    Meslek gereği siyasetçilerle temas halinde olduklarını da sözlerine ekleyen Mengü, yaptıkları değerlendirmeleri siyasilerin aktardıkları üzerinden yorumladıklarını belirtti.

    Nevşin Mengü: Altılı masadaki sorunları mabadımdan uydurmuyorum

    "Siyasilerin bize aktardıkları üzerinden değerlendirme yapıyoruz"

    Nevşin Mengü'nün konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

    "Şöyle söyleyeyim çoğu siyasetçi arkadaş, sızmaması kaydıyla siz bilin de yazmayın diye size aktardıklarımızın yüz katını anlatıyorlar bize. Ben de altılı masada anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurayım da heyecan olsun diye söylemiyorum. Biz işimiz gereği siyasilerle de siyaset yapıcılarla ve karar alıcılarla temas halindeyiz. Onların bize aktardıkları var bunlar üzerinden değerlendirme yapıyoruz."

    Nevşin Mengü: Altılı masadaki sorunları mabadımdan uydurmuyorum #1

    Nevşin Mengü: Altılı masadaki sorunları mabadımdan uydurmuyorum #2


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