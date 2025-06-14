Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan radyasyon açıklaması

Haber Merkezi

Nükleer tehlike yakından takip ediliyor...

Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan son yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"RADYASYON ARTIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından paylaşılan raporda, "14/6/2025 tarihi itibarıyla ülkemizdeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değildir." denildi.

"ANLIK ŞEKİLDE TAKİP EDİLİYOR"

Türkiye genelinde 239 istasyonla Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) marifetiyle havadaki radyasyon seviyesinin sürekli olarak ölçüldüğü ve verilerin Nükleer Düzenleme Kurumu bünyesinde bulunan merkeze aktarılarak anlık bir şekilde takip edildiği belirtildi.

"ARTIŞ GÖZLENMEDİ"

NDK tarafından yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in İran’a yönelik olarak gerçekleştirdiği füze ve hava saldırıları kapsamında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’nın resmi kanalından yayımladığı bilgilere göre İran’ın 13 Haziran 2025 tarihi saat 09:29 itibarıyla tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlenmediği ifade edilmiştir. UAEA’nın söz konusu bölgeyi yakından takip ettiği, bölgedeki denetçilerle ve İran Düzenleyici Kurumu ile iletişim halinde bulunduğu bildirilmiştir. Öte yandan 13 Haziran 2025 tarihi saat 09:30 itibarıyla Busehr Nükleer Santrali, Isfahan Nükleer Tesisi ile Fordow Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisinin hedef alınmadığı ve söz konusu saldırıdan etkilenmediği belirtilmiştir 13 Haziran 2025 tarihi saat 23:50 itibarıyla UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi tarafından yapılan açıklamada, Gerçekleştirilen saldırılarda sadece Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisinin zarar gördüğünün doğrulandığı ve bu tesisin sadece yer üstündeki kısmının imha edildiği bildirilmiştir. Ayrıca, tesisteki elektrik altyapısının tahrip edildiği belirtilmiştir.

"RADYASYON SEVİYELERİ SÜREKLİ ÖLÇÜLÜYOR"

Türkiye’de bugün itibariyle radyasyon seviyelerinde herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtilen değerlendirmede şunlar denildi: