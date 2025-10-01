Numan Kurtulmuş: Dünyada yaşanan bütün önemli gelişmelerde TBMM üzerine düşeni yapmıştır

TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor.

Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis, Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, Meclis açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"TBMM FEVKALEDE ÖNEMLİ BİR DEMOKRASİ PLATFORMUDUR"

TBMM en zor şartlarda savunan, her zaman milletin iradesinin tecelli ettiği önemli bir demokrasi meydanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın talep ve beklentilerinin dile getirildiği, halkın talep ve beklentilerinin karşılandığı ve ülkenin, milletin ihtiyaç duyduğu yasaların milletin gözetiminde yasalaştığı bir mekândır, bir mercidir.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu anlamda yasama faaliyetlerinin yanı sıra millet adına denetim fonksiyonunu hakkıyla yerine getiren fevkalade önemli bir demokrasi platformudur.

"DÜNYA PARLAMENTOLARINA ÖRNEK OLDUK"

Değerli milletvekilleri, bu özelliklerinin yanında, hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli özelliklerinden biri de sadece iç meselelere odaklanmak değil, aynı zamanda bölgemizin ve dünyanın meselelerine karşı da milletimiz adına duyarlı bir şekilde hareket etmek olmuştur.



Bu çerçevede, özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde, başta bölgemiz olmak üzere dünyada yaşanan bütün önemli gelişmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşeni yapmış, bu sorumluluğu yerine getirmiş ve dünya parlamentolarına örnek olmuştur.

İSRAİL AÇIKLAMASI

Bu çerçevede, özellikle son iki yıldır, İsrail'in Gazze işgali başlığı olmak üzere bölgedeki ülkelerin egemenliklerine, bağımsızlıklarına karşı açık ve aleni saldırıları karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman bir olmuş, beraber olmuş, kenetlenmiş ve bu saldırganlığı, bu barbarlığı ittifakla kınamasını başarmış demokratik bir parlamento olmuştur.



Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün uluslararası platformlarda parlamenter diplomasinin bütün imkânlarını kullanarak Türkiye'nin fikirlerini, görüşlerini ve uluslararası alandaki önceliklerini; başta Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve hukuku olmak üzere her alanda parlamenter diplomasinin imkânlarını kullanarak millet adına dile getirmiştir.

"TBMM SİYASETİN MERKEZİDİR"