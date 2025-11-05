Numan Kurtulmuş, grup başkanvekilleri ile bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye yolunda Meclis'te kurulan komisyon, yarın yeni bir toplantı daha gerçekleştirecek.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, perşembe günü 17. toplantısını yapacak.

Komisyon bu kez, İmralı'ya gidilip gidilmemesi noktasında bir oylamaya da sahne olacak.

Komisyonun toplantısına saatler kala, yeni bir gelişme daha yaşandı.

NUMAN KURTULMUŞ, GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile Meclis’te bir araya geldi.

Görüşme, Kurtulmuş’un Meclis makamında saat 16.30’da başladı.

Yarın yapılması planlanan komisyon toplantısının gündemine ilişkin hususların masaya yatırılması bekleniyor.

KOMİSYONDAN KRİTİK TOPLANTI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17. toplantısına ilişkin TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Komisyonun, gündemindeki konuları görüşmek üzere Perşembe günü saat 11.00'de TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

Ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da grup başkanvekilleriyle görüşeceği öğrenildi.

İMRALI İÇİN OYLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Toplantıda komisyonun, İmralı’ya gidip Öcalan'ı dinleme konusunda oylama yapması bekleniyor. Toplantıda adaya ne zaman gidileceği ve heyette kimlerin yer alacağının da netleşmesi bekleniyor.

MHP ve DEM Parti, komisyonun İmralı'ya gitmesini istiyor. AK Parti’nin tavrı ise henüz netleşmedi.

CHP ise komisyonun Öcalan'ı dinlemesine mesafesini koruyor. Toplantının basına açık mı ya da kapalı mı olacağı da henüz netleşmedi.