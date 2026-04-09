Numan Kurtulmuş'tan muhalefete ara seçim yanıtı: Kararı Meclis verecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'ara seçim'i gündeme getirdi.

Özgür Özel, partiler turuna DEM Parti ile başlayarak muhalefet partilerini ziyaret etti ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme talebinde bulundu.

MUHALEFETİN ARA SEÇİM ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da ara seçim talebine anayasal çerçevede yanıt verdi.

Numan Kurtulmuş, muhalefetin taleplerine doğrudan Anayasa ve İç Tüzük vurgusu yaparak cevap verdi.

"KARAR VERECEK OLAN MECLİS'TİR"

Kurtulmuş, ara seçim yapılıp yapılmayacağına Meclis'in karar vereceğini dile getirdi.

Kurtulmuş açıklamasında, ayrıca şu sözleri kullandı:

Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir ve milletvekili istifaların hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır.



Bu konuda karar alma yetkisi TBMM'dedir. Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa'da ve İç Tüzük'te bellidir.



O şartlar yerine geldiğinde bu olur ama karar verecek olan Genel Kurul'dur ve Genel Kurul’un böyle bir karar alması şarttır.



Yani burada TBMM Başkanlığı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır.