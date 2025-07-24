Numan Kurtulmuş'tan 'Ayasofya'nın açılış yıldönümü' paylaşımı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 5 yıl önce bugün 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı...

Üç farklı dönemde inşa edilerek 15 asırdır İstanbul'un merkezinde ayakta duran Ayasofya-i Kebir Camii'nin, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeniden ibadete açılmasıyla vatandaşlar huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştiriyor.

NURMAN KURTULMUŞ'TAN PAYLAŞIM

Bu kapsamda sosyal medya platformu X üzerinen paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.

Son olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"AYASOFYA'DAN YÜKSELEN DUALARIN MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNE VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihe mühür vurmuş bir medeniyetin ve çağları aşan bir inancın sembolü olarak nitelendirdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla atılan bu adım sadece bir mabedin kapılarını açmamış, milletimizin asırlık hasretini de dindirmiştir. Bu tarihi kazanımımızı yürekten kutluyor, Ayasofya'dan yükselen duaların milletimizin birliğine, dirliğine ve selametine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.