Numan Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarda ilk ders zili çaldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da yeni eğitim öğretim yılına ilişkin mesaj geldi.

"YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, EĞİTİM CAMİAMIZIN TÜM MENSUPLARINA HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Numan Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamızın bütün mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin bilgiyle, başarılarla ve güzel hatıralarla dolu olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza ve onların yolunu aydınlatan öğretmenlerimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin.