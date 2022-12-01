Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon, büyüme ve faiz konusunda kritik mesajlar verdi. Nebati, "Salgın sonrası güçlü büyüyen ülkelerden olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl "Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım" temasıyla hibrit olarak düzenlenen 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne katıldı.

Kongrede konuşan Nureddin Nebati, sermaye piyasaları için artık geleneksel bir nitelik kazanan kongrenin, sektörün en büyük etkinliği haline geldiğini ve çok geniş bir yelpazede ilgili tüm paydaşları bir araya getirdiğini söyledi.

"Salgın sonrası güçlü büyüyen ülkelerden olmayı sürdürüyoruz"

Nureddin Nebati, bir yandan küresel ölçekte içinden geçilen sancılı süreçlere şahitlik ederken, bir yandan da çok ciddi paradigma değişimlerine şahit olduklarını belirterek, küresel salgınla birlikte yaşanan değişimlerden bahsetti.

Aldıkları tedbirler sayesinde tüm dünya olumsuzluklarla boğuşurken, geçen yıl yüzde 11,4 ile son 50 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdiklerini aktaran Nebati, "2022 yılının ilk 9 aylık döneminde de yüzde 6,2'lik güçlü bir büyüme kaydetmeyi başardık. Böylece Kovid-19 salgını sonrasında güçlü büyüme kaydeden ülkelerden biri olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Nureddin Nebati: Son 50 yılın en büyük büyümesini gerçekleştirdik ViDEO

"Yatırım ve üretimden taviz vermeden ilerlemeye devam ediyoruz"

Nebati, içinden geçilen zorlu süreçte tüm dünyada enflasyon oranlarının rekor yüksek seviyelere ulaştığını belirterek, "Ardı ardına gerçekleştirilen faiz artışları, bugün dünyayı hızla resesyona doğru sürüklemiştir. Ancak biz bu süreçte kararlılıkla uyguladığımız Türkiye Ekonomi Modelimizle yatırım ve üretimden taviz vermeden, istihdam ve ihracatta artışlar sağlayarak emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

"Katılım Finans Kanunu çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sermaye piyasaları kapsamında atılan adımlara değinerek, hem yatırımcıların bilinçlendirilmesi hem de sermaye piyasasında uzun vadeli bir perspektifin oluşturulması hedefiyle tüm sermaye piyasası kurumları ve ilgili paydaşlarla daha fazla iş birliği içerisinde olmaya önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin faizsiz finans alanında önemli bir üs haline dönüşmesi hedefleri doğrultusunda Katılım Finans Kanunu çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını bildiren Nebati, "Bu sayede bir yandan finansal ürün yelpazemizi genişletirken bir yandan da katılım finans sistemimizi sağlam bir yasal zemine oturtmuş olacağız." dedi.

"Dünya siyasetinde stratejik bir aktör konumuna gelmiş güçlü bir Türkiye var"

Nureddin Nebati, Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlara değinirken, bugün mega altyapı projelerini büyük oranda tamamlamış, savunma sanayisindeki yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere taşımış, dünya siyasetinde stratejik bir aktör konumuna gelmiş güçlü bir Türkiye bulunduğunu kaydetti.

Artık vaktin "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme vakti" olduğunu belirten Nebati, bu yolda karşılarına türlü sorunların çıkacağını veya çıkartılmak için çeşitli mahfiller tarafından özel çabalar sarf edileceğini söyledi. Nebati, "Ancak bizler, 20 yıl boyunca nasıl ki her zorluğu aşmasını ve her krizi bir kalkınma fırsatına çevirmeyi başardıysak hep birlikte yine aynı anlayışla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

"Hesabınızı, kitabınızı Türkiye Yüzyılı'na göre yapın"

Nebati, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye Yüzyılı'nın inşasında, sermaye piyasalarımızın her geçen gün gelişmesi için gayret gösteren sizlerin de önemli roller ifa edeceğinize inancım tamdır. Hesabınızı, kitabınızı Türkiye Yüzyılı'na, büyüyen Türkiye'ye, hedef ülke Türkiye'ye göre yapın. Zihinsel dünyanızı lütfen değiştirin. Her türlü potansiyeli taşımaya hazırız. Yeter ki inanalım. İnandığımız andan itibaren bütün sorunların üstesinden geliyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Nebati'ye, tohum sertifikası ve günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.