Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Geçirdiği kalp krizi sonrası 18 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'den bugün acı haber geldi.

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Önder'in vefatı sonrası birçok isim başsağlığı mesajı paylaşırken, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan da bir mesaj geldi..

'Terörsüz Türkiye' sürecinde İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'in barışa özlem duyduğunu belirten Öcalan, "Bu umut asla yarım bırakılamaz" dedi.

"BARIŞ BÜYÜK ÖZLEMİYDİ, BU UMUT ASLA YARIM BIRAKILAMAZ"

DEM Parti tarafından yayınlanan mesajda Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla kalbimize derin bir hüzün çöktü. Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum. 27 Şubat’ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti. Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı. Yaşanan tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi ustaca bir hünere sahipti. Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürüydü.



Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder’in adıyla taçlandırmaktır.



Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor; değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyorum.



Hepimizin başı sağ olsun.