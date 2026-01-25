Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye ettiği kilimi canlı yayında yorumladılar: Kurt imajı görülüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinden dikkat çeken adım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin liderliğinde başlatılan Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Bu kapsamda İmralı heyeti aracılığıyla PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, sürece katkılarından dolayı MHP Devlet Bahçeli'ye bir hediye gönderdiği ortaya çıktı.

ÖCALAN, BAHÇELİ'YE KİLİM HEDİYE ETTİ

Bahçeli, Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu kilimi kendilerine hediye ettiğini açıkladı.

Bahçeli, armağan için Öcalan’a teşekkürlerini iletti.

PROGRAMDA KİLİM ÜZERİNE DEĞERLENDİRME YAPILDI

tv100'den Deniz Gürel ile Başak Şengül'e konuşan Bahçeli, Öcalan'a Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ettiğini söylerken kilime '27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi' adını verdiğini söyledi.

Öte yandan programda TV 100 yorumcuları, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye ettiği kilimi yorumladı.

KURT İMAJI VURGUSU

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in döneminde ekonomi bakanlığı yapan, 2009-2015 yılları arasında Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Masum Türker, kilimdeki motiflere dikkat çekerek kilimde kurt imajının görüldüğünü söyledi.

Programda konuk olarak bulunan isimlerden biri olan Ensonhaber Yayın Korodinatörü Çağlar Cilara ise "Uzaktan bakınca hakikaten kurt sembolünü andırıyor." ifadelerini kullandı.

ANADOLU'DAKİ İNSANLARIN BİRLİKTELİĞİ

Kilimdeki diğer motiflerin ise Anadolu’daki insanları tasvir ettiğini söyleyen Türker, "Şunlar ise insanların birlikteliğini gösteriyor.

Bakın yüzü belli olmayan insanlar." dedi.