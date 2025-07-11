Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir

Terör örgütü PKK, 47 yılın ardından silah bıraktı...

Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda kazanan, Türkiye oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi maliyet risklerini üstlenerek ortaya koydukları güçlü ve kararlı siyasi iradenin sonucunda terör defteri kapatılıyor.

PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE DOĞRULTUSUNDA İLK ADIM GERÇEKLEŞTİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, örgütün silah bırakmasının ardından, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığının güçlenerek ilerlediğini ifade eden Ömer Çelik, paylaşımında şu sözleri kullandı:

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti. Sn Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Sn. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir.



'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin 'terörsüz bölge' hedefine ulaşmasını sağlayacaktır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

DEM Parti'nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis'in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis'teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır.



Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır.

"KRİTİK BİR EŞİK GEÇİLMİŞTİR"

Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. Her zaman rahmetle ve şükranla andığımız şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" ilkesi her şart altında korunmuştur. Gelinen aşamada 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir.

"PKK'NIN TÜM YAPILARIYLA FESHİ EN KISA SÜREDE TAMAMLANMALIDIR"