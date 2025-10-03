Ömer Çelik: Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem 1 Ekim tarihinde başladı...

Meclis, 2,5 aylık aranın ardından 28’inci dönem 4’üncü yasama yılını açılışla gerçekleştirdi.

TBMM açılışında, açılışa katılmayacağını önceden belirten CHP'nin sıraları boş kaldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu kapsamda açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur." ifadeleriyle CHP'yi eleştirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN, SİYASİ PARTİ LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELMESİ, SİYASET VE DEVLET HAYATIMIZ İÇİN KIYMETLİ BİR BİRLİKTELİKTİR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak Yüce Meclis'in açıldığı gün saygıdeğer siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birlikteliktir. Milli iradenin tecelli ettiği mekan olan Yüce Meclis milletimizin yüksek iradesini temsil etmektedir.

"BU BİRLİKTELİK, DEMOKRATİK BİLİNCİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

Milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş ve dünya siyasi tarihindeki en yüksek meşruiyet oranlarından biriyle görev yapan Cumhurbaşkanımızın, Yüce Meclis'teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur.

"MECLİS'İ PROTESTO ETMEK, 'DEMOKRASİNİN VARLIĞINA' VE 'SİYASETİN MANTIĞINA' AYKIRI YAKLAŞIMLARDIR"

Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis'in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır. Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis'i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar "demokrasinin varlığına" ve ‘siyasetin mantığına' aykırı yaklaşımlardır.

"YÜCE MECLİS'İ PROTESTO EDEN HER ODAK, KENDİ SİYASİ VARLIĞINI İNKAR ETMİŞ OLUR"