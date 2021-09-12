Ömer Çelik'ten 12 Eylül paylaşımı: Her darbe, millet düşmanlığıdır

12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı nedeniyle paylaşım yapan Ömer Çelik, "12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları birçok kez saldırdı demokrasimize" dedi.

12 Eylül 1980 darbesinin üzerine 41 yıl geçerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise darbenin 41. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimine değinirken, "Her darbe, millet düşmanlığıdır." ifadelerine yer verdi.

"DARBE VE VATANSEVERLİK BİR ARADA OLAMAZ"

Ömer Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları birçok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz. Kendi milletine silah çekenler ülkemize düşmanlık etmişlerdir.





"HUKUK DIŞI VATANSEVERLİK OLMAZ"

Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz.





"BU DÜŞMANLIKLA MÜCADELMİZ SÜRECEKTİR"

En son 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen millet direnişi ve o gece Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı ve dirayetli tutum ülkemizi ve demokrasimizi düşman işgaline karşı korumuştur. 27 Mayıs darbesinden beri süren bu düşmanlıkla mücadelemiz sürecektir."