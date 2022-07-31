Ömer Çelik'ten Cemevi'ne saldırı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne düzenlenen saldırıya, 'Bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir' ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ankara'da bulunan 3 Cemevi'ne çirkin saldırılar düzenlendi.

Korkunç olay, Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'nde yaşandı.

Bilinmeyen nedenle Cemevlerine giren A.O.K. isimli şahıs, vatandaşlara saldırmaya başladı.

Şah-ı Merdan Cemevi'ne giren A.O.K. Cem yapan vatandaşlara da sandalye fırlatarak saldırdı.

Saldırgan yakalandı

Saldırıların ardından kaçarak kayıplara karışan A.O.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Yaşanan çirkin olay ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından, bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldırı düzenlendi

"Canlarımıza geçmiş olsun"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini gösteren Çelik, şu ifadeleri aktardı;

"Canlarımıza geçmiş olsun...

Ankara’da üç ayrı Cemevi’ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir.

"Kirli provokasyon boşa çıkarıldı"

Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir.

Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun."