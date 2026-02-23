Ömer Çelik'ten Filistin açıklaması: Bu topraklar üzerinde İsrail'in hiçbir hakkı yoktur

İsrail, Gazze'deki soykırımına devam ediyor.

Ateşkes ihlalleriyle saldırılarını sürdüren İsrail, bölgede yaşanan insanlık dramını daha da derinleştiriyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana 72 binin üzerinde can kaybı yaşanan Gazze Şeridi'nde, bölge halkı açlık, susuzluk, barınamama ve tıbbi yardım yetersizliği gibi hayati öneme sahip birçok sorunla mücadele ediyor.

"EN TEMEL HUKUK İLKELERİNE KARŞIDIR"

Bölgedeki son durum yürek yakmaya devam ederken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in işgal ve saldırılarını bir kez daha lanetledi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Ömer Çelik, 'Büyük İsrail' projesini savunan İsrail Büyükelçisi'ni eleştirdi.

İsrail'in Filistin dahil hiçbir Arap toprakları üzerinde hakkı olmadığını aktaran Çelik, projenin savunulmasını "En temel hukuk ilkelerine ve insanlık değerlerine karşıdır." sözleriyle değerlendirdi.

"BATI ŞERİA'NIN İLHAK ETMESİ 'MEKANSAL SOYKIRIM'DIR"

Çelik, açıklamalarında ayrıca şu sözlere yer verdi:

İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği yoktur.



İsrail'in, dost ve kardeş Arap devletlerinin egemenliğine yönelik her türlü tehdidi gayrımeşrudur.



İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze Şeridi'nden ayırma girişimleri 'mekansal soykırım' faaliyetidir.



İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi ise açık saldırıdır.

"İSRAİL'İN ORTA DOĞU'DA EGEMENLİK KURMASINI KÖKTEN REDDEDİYORUZ"

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de çocukların öldürülmesine destek vermesi insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır.



Bu Büyükelçinin teo-politik bir yaklaşımla bazı Arap devletlerinin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen 'Büyük İsrail' projesini savunması, en temel hukuk ilkelerine ve insanlık değerlerine karşıdır.



Teolojik-fanatik iddiaların uluslararası hukukun yerine konulmaya çalışılmasının tüm bölgede çok vahim sonuçları olur.



İsrail'in Orta Doğu'da egemenlik kurmasını savunarak kardeş devletleri tehdit eden bu yaklaşımı kökten reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz.

"ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ SAVUNMAK CİNAYETTİR"

Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca 'İsrail'in sınırları neresidir?' diye sorarak bu saldırgan ve işgalci zihniyetin sinsi planlarına karşı tüm dünyayı yıllardır uyarmaktadır.



Yaşanan her gelişme, Cumhurbaşkanımızın yıllardır BM kürsüsünden tüm dünyanın gözü önünde yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.



Çocukların öldürülmesini savunmak cinayettir ve soykırımdır.

"BUNLAR TÜM İNSANLIK DEĞERLERİNE SALDIRIDIR"

Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini ve yurtlarını işgal etmek soykırım siyasetinin parçasıdır.



Bunlar tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Bu zihniyetle mücadelenin insanlık mücadelesi olduğunu biliyoruz.



Bu barbarlığa direnmek, insani ve siyasi olarak yapılması gerekenlerin ilk maddesidir.



1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve birleşik Filistin Devleti'ni savunmaya ve soykırımcı insanlık düşmanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.

"İSRAL'İN SINIRLARI NERESİDİR?"

'Soykırım örgütü'ne karşı mücadele, insanlığı ve medeniyeti savunma mücadelesidir.



Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bu soykırım örgütüne karşı insanlık ittifakının en önünde yer alarak tarihin doğru ve haklı tarafında durmaktadır.



Bugün herkesin barış, hukuk, adalet ve insanlık adına sorması gereken soru, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden defalarca sorduğu sorudur: İsrail'in sınırları neresidir?