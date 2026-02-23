Mustafa Varank'tan İmamoğlu'na Nutuk'lu diploma göndermesi

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve rüşvetten cezaevinde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında cezaevinde olan İmamoğlu, içeride yaşadıklarını YouTube hesabı üzerinden yayımlanan bir videoda derledi.

NUTUK DETAYI

İmamoğlu, paylaşılan videoda Nutuk'u okuduğunu hatta üçüncü kez bitirdiğini söyledi ve ekledi;

"NUTUK'U ÜÇÜNCÜ KEZ BİTİRDİM"

"Nutuk'u üçüncü kez bitiriyorum. Bu kez bolca not alıyorum. Bir roman bittiğinde üzülüyorum. Okumaya başlama heyecanı, sürükleyiciliği ve bitince duyulan hüzün güzel bir tat bırakıyor. Lütfen okuyun; kitap hayattır. Kalem, kâğıt, silgi yok."

MUSTAFA VARANK'TAN DİPLOMALI GÖNDERME

İmamoğlu'nun Nutuk okumasına dair detaylar gündeme gelince AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, diploma üzerinden gönderme yaptı.

Bakan Varank, "Üniversite sınavını neden kazanamadığı anlaşıldı." dedi.