Nur Sürer'den Yılmaz Güney savunması: Bizim kırmızı çizgimiz

Bir dönem sinemada filmleri ve özel hayatında yaptıklarıyla damga vuran Yılmaz Güney, medyada tekrar tartışma konusu oldu.

'Çirkin Kral' lakabıyla bilinen yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney, gerçekleştirdiği şiddet eylemleri ile birçok kez gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda, Güney'in sette bir oyuncuya saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

"YILMAZ GÜNEY BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Oyuncu Nur Sürer de Güney tartışmalarına dahil oldu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sürer, Güney'e yöneltilen eleştirilere tepki gösterip, Güney'in sinemacılar için vazgeçilmez bir figür olduğunu belirterek, "O bizim kırmızı çizgimiz." dedi.

Sürer, eleştirilere yanıt olarak gençlerin "Ama savcıyı öldürmüştü" sözlerine tepki göstererek, "Orada geçen meseleyi biz sinemacılar olarak iyi biliyoruz. Savcının yaptığı çirkinlikleri de." dedi.

"BİZİM ANNELERİMİZ DE TOKAT YİYORDU BABALARIMIZDAN"

Güney'in eş dövme iddialarına ise "Bizim annelerimiz de babalarımızdan tokat yerdi zaman zaman." diyerek yanıt verdi.

Güncel kadın cinayetlerini öne süren Sürer, "Türkiye’de iki gün önce altı kadın öldürüldü, bunun hesabını kimse sormuyor." ifadelerini kullandı.

"GÜNEY, BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Sürer'in sözleri, sosyal medyada tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sürer'in açıklamalarının tamamı ise şöyle:

"21 yaşında bir insan, 52 yıl önce işlenmiş bir cinayeti sorabiliyor, 'Ama savcımızı öldürmüştü' falan diye.

Orada, aralarında geçen meseleyi biz sinemacılar olarak biliyoruz. Orada çok çirkin şeyler olmuş, savcı tarafından.

"O karısını dövdü.' Yani ne bileyim bizim annelerimiz de tokat yiyordu bazen babalarımızdan.

Türkiye’de, 2 gün önce; bir günde 6 tane kadın öldürüldü. Onun hesabını kimse sormuyor. Türkiye’de ortalama 2 tane kadın cinayeti var. Kadınlar katlediliyor, 43 yıl önce ölmüş ve 52 yıl önce işlenen bir cinayetin hesabını sorabilir ve bunu soran da 21 yaşında bir çocuk.

Haksızlık ediyorlar. Yılmaz Güney gerçekten biz sinemacılar için çok önemli bir insan. Onu ben her zaman söylüyorum. Gururla söylüyorum.

Bizim kırmızı çizgimizdir."