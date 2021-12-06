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    Ömer Çelik'ten Larnaka Ulu Camii'ne yapılan saldırıya tepki

    GKRY'nin Larnaka şehrinde yer alan camiye yapılan kundaklama girişimine yönelik paylaşımda bulunan Çelik, GKRY'nin Türk ve İslam düşmanlığına yönelik tedbir almadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:38
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    Ömer Çelik'ten Larnaka Ulu Camii'ne yapılan saldırıya tepki

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Larnaka şehrinde bulunan Larnaka Ulu Camii, kundaklanarak yakılmaya çalışıldı.

    Saldırı sonucu caminin girişinde hasar meydana geldi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan saldırıya yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Açıklamalarında Rum kesiminin Türk ve İslam düşmanlığına yönelik tedbir almadığını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

    "Güney Kıbrıs'ta Larnaka Ulu Camii’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanlığının ve Türk düşmanlığının göstergesi olan bu saldırılara karşı yeterli tedbir almamaktadır...

    "ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTMEDİ"

    Rum Yönetimi, geçen yıl benzer bir provokatif eylem gerçekleştirildiğinde etkili bir soruşturma yürütmedi.

    "İSLAM VE TÜRK DÜŞMANLIĞINI TEŞVİK EDENLER BU SALDIRILARDAN SORUMLUDUR"

    Bunun doğal sonucu olarak yine benzer bir çirkin hadise yaşanmıştır. İslam ve Türk düşmanlığını teşvik edenler bu saldırılardan sorumludur.

    "HUKUK ÖNÜNDE EN KISA SÜREDE HESAP SORMALIDIR"

    Kıbrıs Rum Yönetimi’ni, bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz. Rum Yönetimi, bu çirkin saldırının faillerini bir an önce yakalayıp, hukuk önünde en kısa sürede hesap sormalıdır."

    Ömer Çelik ten Larnaka Ulu Camii ne yapılan saldırıya tepki #1

    Ömer Çelik ten Larnaka Ulu Camii ne yapılan saldırıya tepki #2

    Ömer Çelik ten Larnaka Ulu Camii ne yapılan saldırıya tepki #3

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