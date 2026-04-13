Ömer Çelik’ten CHP’ye Macaristan kıyası tepkisi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 16.39'da başladı.

Toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçti.

"BİR TURDA SONUÇ BEKLEMEK DOĞRU DEĞİL"

Konuşmasına Pakistan'ın İslamabad kentinde gerçekleştirilen ABD - İran müzakerelerine değinerek başlayan Çelik şunları söyledi:

Şimdi tabii bütün dünyanın gözü barış görüşmelerinin üzerindeydi. İslamabad'da maalesef ilk turda bu barış görüşmeleri sonuçlanamadı. Bizim buradaki tutumumuz barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğidir. Bunun sağlanması için ateşkes ortamının muhakkak surette korunması ve devam ettirilmesi gerekir. Bu kadar ağır bir konuda bir turda bir sonuç alınmasını beklemek zaten doğru bir şey değil. Hürmüz Boğazı meselesi, nükleer program meselesi, birilerinin iddia ettiği nükleer silah meselesi, aynı zamanda orada savaşın sonunda bu saldırganlığın sonunda ortaya çıkmış insani kayıplar ve tazminatlar meselesi gibi bir sürü boyutu olan bir konu bu.

"NATO'DA BİLE ÇATLAK OLACAK"

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşru saldırısından sonra hem bölgesel güvenlik hem küresel güvenlik açısından çok vahim sonuçlar ortaya çıktı. Şimdi bununla ilgili olarak hatta biz diyorduk buradaki tablo sadece bölge barışını değil, bütün dünyayı etkiler diye.



Bakın gelinen noktada artık NATO meselesi içerisinde bile çatlak olacak. Batı ittifakının içerisinde bile çatlak olacak bir noktaya gelinmiş oldu.

"İSRAİL'İN BARIŞI SABOTE ETME FAALİYETLERİ SÜRÜYOR"

Tabii tüm bunlar olurken İsrail'in barışı sabote etme faaliyetleri aynen devam ediyor. Gördüğümüz gibi. Mesela ne yapıyor. Lübnan'da insansızlaştırmaya çalışıyor. Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi. Lübnan'ı işgal etmeye çalışıyor. Gazze'yi insansızlaştırmaya çalışıyor. Batı Şeria'yı da Gazzeleştirmeye çalışıyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz.



Tüm bu tablodan bakıldığı zaman barışın korunması daha kıymetli, daha önemli bir durum hâline gelmiştir. O yüzden barış görüşmelerinin çok kapsamlı bir şekilde devam etmesinde fayda vardır diye değerlendiriyoruz. Bu görüşmelerin ikinci turunun, üçüncü turunun olmasına Türkiye katkı vermeye devam ediyor.

"TÜRKİYE'NİN İRADESİ BARIŞTAN YANADIR"

Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde defalarca İsrail'in sınırları nedir diye sordu. İsrail'in buna verdiği bir cevap yok. Sınırlarını deklare etmeyen tek devlet İsrail. Ne için? Çünkü yayılmacılık ve işgalcilik devam etsin diye bunu yapıyor. Burada Türkiye'nin iradesi barıştan yanadır. Hem bölgesel barışın korunması hem küresel barışın korunması açısından Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli siyaset herkes için bir pusuladır. Türkiye bunu sonuna kadar koruyacaktır ve İslamabad'da bundan sonra ikinci tur olur, üçüncü tur olur, bu görüşmelerin yapılması gerektiğini ve bu şekilde yola devam edilmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz.

"LAFARGE FİRMASI MAHKUM EDİLDİ"

Sizinle daha önce paylaştığım bir konu vardı. O konu sonuçlandı. O da şudur. Biliyorsunuz Fransa'daki Lafarge firmasının terör örgütlerini Suriye'de finanse ettiğine dair bir dava süreci devam ediyordu. Hem DEAŞ'in hem de Fransız devlet yetkililerinin gözetiminde bunun yapıldığına dair bilgiler vardı. Bu konuyu sizinle dört beş kez paylaştım. Savcının iddianamesinde DEAŞ'e ve PKK'ya destek verdiği, tüneller kazdığı, karargahlar oluşturduğu söyleniyordu Lafarge'ın ve netice itibarıyla bugün dava sonuçlandı. Lafarge mahkûm edildi. Bu, aslında batılı bazı organizasyonların güya teröre karşıyız diye çok konuşan siyasetçilerin gölgesinde nasıl teröre destek verdiğini göstermesi bakımından ibretliktir. Bunu da kayda geçirmiş olalım.

"UGANDA'YA YÖNELEN SES DOSTLUK SESİDİR"

Uganda Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamalara yönelik bir soruya cevap veren Çelik, "Uganda Genelkurmay Başkanı'nın başka ülkelerle ilgili de zemini olmayan açıklamalar yaptığını biliyoruz. Daha sonra düzeltmeye çalıştı. Türkiye'den Uganda'ya yönelen ses dostluk sesidir. Bu açıklama yanlış bir açıklamadır, düzeltilmesi gerekir. O şahıs bunu başkalarıyla ilgili de söyledi. Umarız bundan sonra daha sağduyulu açıklama yaparlar" dedi.

"CHP RAKİBİMİZ OLMASINA RAĞMEN BİZ BUNU ÜZÜNTÜ VERİCİ BULUYORUZ"

Tabii ki biz Macar halkının iradesine saygı duyuyoruz. Sayın Orban’la çok uzun zamandır Sayın Cumhurbaşkanımızın ortak çalışmaları oldu. Sayın Orban, Türkiye’yi seven, Türkiye’ye müzahir, Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak isteyen bir siyasetçiydi. Yeni dönemde de Macar halkının iradesine tabii ki saygı duyuyoruz, milli iradesine. Yeni dönemde de yeni seçilenleri, Macar halkına duyduğumuz saygı gereği tebrik ediyoruz ve onlarla da Türkiye-Macaristan arasındaki gelenekselleşmiş, kurumsallaşmış iyi ilişkileri sürdürmeye devam edeceğiz.



Şimdi baktım bugün hakikaten… Geçen gün birisi diyordu ‘Niye bu mizah dergilerinin sayısı azaldı?’ diye. Ben de bazı CHP’li siyasetçilere örnek göstermiştim, mizah dergileri konusundaki açığı kapatıyorlar diye. Siz sorunca şimdi aklıma geldi. Bugün birkaç tanesi Macaristan’daki seçimleri örnek göstererek, Cumhurbaşkanımızla Orban arasındaki yakınlığa atıf yaparak Türkiye’de de seçim sonuçlarının böyle olacağını söylemiş. Tabii bu kadar zeminsiz, bu kadar basiretsiz, alakasız iki ülkeyi mukayese eden, iki ülke arasında böyle paralellikler kuran bir zihnin CHP’de olması, CHP rakibimiz olmasına rağmen biz bunu üzüntü verici buluyoruz. Ha, bu şekilde düşünenlere de tavsiyemiz şudur: Türkiye’de sürekli olarak yanlış yapıyorlar, gaf yapıyorlar. Madem bu kadar Macaristan’daki seçimler onlar için referanstır, hani Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılıp Macaristan’da siyaset yapmaları kendi içleri için daha sağlıklı bir ortam oluşturabilir.