Ömer Çelik'ten Özel'e sert tepki: Tehdit dili kabul edilemez

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Ayrıştırıcı ve kışkırtıcı bir dil kullananCHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaset arenasında eleştirilerin odağı olmaya devam ediyor.

Son olarak Gaziosmanpaşa Belediye başkanının tutuklanmasının ardından ilçede miting düzenleyen Özel, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasına eşsiz bir performans sergileyen efsane savcı Akın Gürlek'i hedef aldı.

Adalete yönelik asılsız iddialar da yönelten Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yargı mensuplarını mesnetsiz ifadelerle hedef gösterdi.

ÖZEL'İN HEDEF GÖSTERİCİ AÇIKLAMALARINI ELEŞTİRDİ

Özel'in bu açıklamalarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çelik, Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet kurumlarına yönelik kullandığı dilin, siyasi nezaketten yoksun olduğunu ve meşru siyaset alanının dışına çıktığını belirtti.

"KULLANDIĞI DİL, SİYASET ADABINDAN YOKSUNDUR"

Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel son açıklamalarıyla bir kere daha meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır.

Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullandığı dil, siyaset adabından ve en temel siyasi değerlerden yoksundur. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz. Bu dilin arkasındaki zihniyetle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz.

"ELE ALMASI GEREKEN KONU, YOLSUZLUK İDDİALARINI CHP'Lİ SİYASETÇİLERİN DİLE GETİRMESİDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şimdiye kadar tehdit diliyle hedef almadığı devlet kurumu ve toplumsal kesim kalmamıştır. Devlet ve toplum hayatımıza dair her alanı tehdit ve hakaret diliyle hedef almaktadır. Bu davranışlar siyasi hayatımıza meşru olmayan söz ve eylemler olarak geçmektedir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncelikle ele alması gereken konu, partisiyle ilgili pek çok alanda çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının siyasi olarak öncelikle CHP’li siyasetçiler tarafından dile getirilmiş olmasıdır. Özgür Özel’in öncelikle CHP’li siyasetçilerin CHP’ye dönük bir çok alanda dile getirdiği usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına açık yanıtlar vermesi gerekir.

"KABUL EDİLEMEZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu iddialarla yüzleşmek yerine, yargı makamlarını hedef alan bir tehdit dili kullanmaktadır. Özgür Özel’in son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu dil siyaset dili değildir ve bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz. Devlet kurumlarının bu şekilde tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade etmeyiz.

"GÜNDEMİ SAPITMAYI BIRAKMALIDIR"

CHP yönetimi gündem saptırmayı bırakmalıdır. CHP’li siyasetçiler tarafından CHP yönetimine ve çeşitli belediyelere dönük usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına cevap vermek esas işleri olmalıdır."